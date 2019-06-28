Тренер женской сборной Беларуси по велотреку: «У кого не дрогнут нервы, тот и победит»

Новости Беларуси. 28 июня внимание болельщиков приковано к 8-ми спортивным площадкам II Европейских игр. В эти минуты продолжаются соревнования на велодроме «Минск-Арены». За гонками наблюдает корреспондент СТВ Ярослав Писаренко.
Новости Беларуси. 28 июня внимание болельщиков приковано к 8-ми спортивным площадкам II Европейских игр. В эти минуты продолжаются соревнования на велодроме «Минск-Арены». За гонками наблюдает корреспондент СТВ Ярослав Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
У белорусов есть неплохие шансы на медаль в велотреке. Хочу отметить наши команды в гонке преследования. И мужчины, и женщины очень здорово себя проявили. Более того, они обновили национальный рекорд в этой дисциплине.
Дмитрий Смирнов, тренер женской сборной Беларуси по велотреку:
Все очень здорово. Мы побили, как мужчинами, так и женщинами национальные рекорды. Прыгнули еще раз выше головы. Было все здорово исполнено нашими спортсменами как в техническом плане, так и выдерживание графиков прохождения дистанции. Сейчас обе команды поборются за бронзу, шансы – 50 на 50. Все результаты плотные, у кого больше сил останется, у кого не дрогнут нервы, тот и победит.
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