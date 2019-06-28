«Серебряный волонтёр» II Европейских игр: «Волонтёры тоже болеют. Даже если они стоят на посту»
Новости Беларуси. Серьезную помощь в дни Европейских игр оказывают волонтеры. Всего в Минске на спортивных стартах задействовано 8 тысяч человек, немало среди них и иностранных помощников. Но то, что среди этой группы есть отдельная почетная категория, именуемая «серебряный волонтер», известно немногим. Кто они, и что входит в их обязанности? В студии СТВ – почетный «серебряный волонтер» II Европейских игр и не только – Анатолий Яночкин.
Анатолий Яночкин, волонтер II Европейских игр:
Насчет «почетный» я просил вас не говорить, ну есть просто «серебряный волонтер» с большим стажем волонтерства.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Я намеренно вас так назвала, думаю, вы имеете право на такой статус. Вы приехали к нам из России, но сами жили в Беларуси. Как так получилось?
Анатолий Яночкин:
Беларусь у меня связана с детством, с рекой Беседью, с рыбалкой. В Минске я никогда и не был. Был два раза пролетом, когда тут менялись рейсы. Один раз ночь тут провел, смотрел, какой же хороший, красивый Минск.
«Все мечтают поучаствовать в Олимпийских играх»
Ирина Мартьянова:
Как находите Минск?
Анатолий Яночкин:
Вообще, я сейчас только увидел, прекрасный город, чистый и такая удивительная архитектура.
Ирина Мартьянова:
Анатолий Иванович, а что заставляет человека в 70 лет повернуть так круто жизнь?
Анатолий Яночкин:
Все мечтают поучаствовать в Олимпийских играх, хотя бы в качестве зрителя. Я не говорю уже о спортсменах. И у меня была такая идея.
«Каждый волонтер имеет волонтерскую книжку, как трудовая книжка»
Ирина Мартьянова:
В каких серьезных мероприятиях на данный момент вы уже принимали участие?
Анатолий Яночкин:
У нас каждый волонтер имеет волонтерскую книжку, как трудовая книжка. Я начал заполнять уже пятую, это где-то под 120 различных событий.
Ирина Мартьянова:
Что вас вдохновляет на это?
Анатолий Яночкин:
Начнем с того, что я уже давно пенсионер, 10 лет у меня нет постоянной работы.
Ирина Мартьянова:
Это ваша работа сейчас?
Анатолий Яночкин:
Ну да.
Ирина Мартьянова:
Вам же за нее не платят?
Анатолий Яночкин:
Да, не платят.
Ирина Мартьянова:
Вы сюда приехали за свой счет?
Анатолий Яночкин:
Не совсем. Билет я уже собрался брать свой сам, тут наша ассоциация волонтерских центров в Москве и они из каких-то источников нашли деньги и сказали: «Мы объявляем так называемую программу «Мобильности волонтеров».
Ирина Мартьянова:
Когда работаете волонтером, вы можете позволить себе болеть за какую-то команду?
Анатолий Яночкин:
А вы зайдите и посмотрите. Конечно, волонтеры тоже болеют. Даже если он стоит на посту, там выиграл белорусский спортсмен, все хлопают.
Ирина Мартьянова:
А вы болеете за белорусских спортсменов?
Анатолий Яночкин:
Да, конечно.