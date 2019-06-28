«Серебряный волонтёр» II Европейских игр: «Волонтёры тоже болеют. Даже если они стоят на посту»

Новости Беларуси. Серьезную помощь в дни Европейских игр оказывают волонтеры. Всего в Минске на спортивных стартах задействовано 8 тысяч человек, немало среди них и иностранных помощников. Но то, что среди этой группы есть отдельная почетная категория, именуемая «серебряный волонтер», известно немногим. Кто они, и что входит в их обязанности? В студии СТВ – почетный «серебряный волонтер» II Европейских игр и не только – Анатолий Яночкин.

Анатолий Яночкин, волонтер II Европейских игр:

Насчет «почетный» я просил вас не говорить, ну есть просто «серебряный волонтер» с большим стажем волонтерства. Ирина Мартьянова, СТВ:

Я намеренно вас так назвала, думаю, вы имеете право на такой статус. Вы приехали к нам из России, но сами жили в Беларуси. Как так получилось? Анатолий Яночкин:

Беларусь у меня связана с детством, с рекой Беседью, с рыбалкой. В Минске я никогда и не был. Был два раза пролетом, когда тут менялись рейсы. Один раз ночь тут провел, смотрел, какой же хороший, красивый Минск. «Все мечтают поучаствовать в Олимпийских играх»

Ирина Мартьянова:

Как находите Минск? Анатолий Яночкин:

Вообще, я сейчас только увидел, прекрасный город, чистый и такая удивительная архитектура. Ирина Мартьянова:

Анатолий Иванович, а что заставляет человека в 70 лет повернуть так круто жизнь? Анатолий Яночкин:

Все мечтают поучаствовать в Олимпийских играх, хотя бы в качестве зрителя. Я не говорю уже о спортсменах. И у меня была такая идея. «Каждый волонтер имеет волонтерскую книжку, как трудовая книжка»

Ирина Мартьянова:

В каких серьезных мероприятиях на данный момент вы уже принимали участие? Анатолий Яночкин:

У нас каждый волонтер имеет волонтерскую книжку, как трудовая книжка. Я начал заполнять уже пятую, это где-то под 120 различных событий. Ирина Мартьянова:

Что вас вдохновляет на это? Анатолий Яночкин:

Начнем с того, что я уже давно пенсионер, 10 лет у меня нет постоянной работы.

Ирина Мартьянова:

Это ваша работа сейчас? Анатолий Яночкин:

Ну да. Ирина Мартьянова:

Вам же за нее не платят? Анатолий Яночкин:

Да, не платят. Ирина Мартьянова:

Вы сюда приехали за свой счет?