Александр Лукашенко при посещении ФОК «Мандарин» в Минске: Мы можем сделать все, что хотят люди, но за это нужно будет заплатить

Ни за какие деньги не купить здоровье! Старая общеизвестная истина. Но деньги, и немалые, вкладывают в строительство оздоровительных центров и государство, и частный бизнес. Проекты окупаемые, кстати говоря. За несколько дней после открытия в кассу нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Мандарин» в Минске поступило уже 3 млрд рублей, – сообщил директор «фабрики здоровья», когда ее посещал президент Лукашенко.

Название «Мандарин», может быть, удивило. Не в белорусских традициях и не в советских уже. Но, в принципе, это название выбрал народ. А, вообще, это испанского происхождения слово, в переводе означает «легко очищаться». Комплекс для активной и нелегкой, наверное, очистки организма, судя по всему, понравился главе государства, первым рядовым посетителям и нашему корреспонденту Яне Шипко.

На окна своего дома Татьяна смотрит из джакузи, потягивая витаминный коктейль и наслаждаясь водными процедурами после тренировки. Недавно же на этом месте был пустырь. Спортивный комплекс вырос на ее глазах. Теперь стоит перейти дорогу – и в тропиках аквазоны уже почти как на курорте.

Татьяна Алехнович:

Классно, конечно, когда видишь дом. Устал, хочется какой-то раскрепощенности – идешь сюда, в райский уголок.

Когда «созреет» этот фрукт, заводчане ждали давно. Название выбрали сами, ведь спортивные услуги здесь были в дефиците, как пару десятков лет назад и мандарины. Почти на 230 тысяч жителей района не было ни одного ФОКа. Теперь спортивный авитаминоз точно не грозит.

Олег Борисевич:

Очень понравилось, очень интересно. Взял абонемент на целый год.

Глеб Цынкевич:

Зачем сидеть дома за компьютером? Лишний раз прийти и позаниматься для своего здоровья.

Зал теперь самый большой в Беларуси – 640 квадратных метров. За первые дни работы успел стать по-настоящему народным. Кто-то идет за красивым мышечным рельефом, кто-то просто с пользой для здоровья провести время. Любви к спорту здесь все возрасты покорны.

Людмила Решетина:

Раньше, чтобы добраться до зала, надо было потратить минут 45-50. Теперь это занимает у меня 10 минут.

Александр Лукашенко известен особым отношением к развитию спорта. С интересом глава государства познакомился с работой нового центра спортивной жизни.

В зале среди постоянных клиентов уже и белорусский силач Кирилл Шимко. Рекордсмен Гиннесса, которому по плечу сдвинуть и «Боинг», и «БелАЗ», и даже башенный кран, демонстрирует богатырскую удаль. Посетителям есть на кого равняться.

А 16-летнюю Александру за рубежом уже знают как белорусскую «железную леди». На мировом турнире по пауэрлифтингу девушку оценил даже знаменитый терминатор.

Тренажеры «Made in Belarus» могли бы удешевить создание таких комплексов, а, следовательно, и снизить цены на будущие абонементы. В столице сейчас 10 физкультурных центров такого масштаба. В спальных районах их еще не хватает, поэтому необходимо разработать рациональную концепцию развития сети спортивных объектов. Залы для фитнеса и модного сейчас кроссфита, бокса, бассейн и джакузи, термальный комплекс.

Здесь разовое посещение «тренажерки» обойдется в 100 тысяч, а два часа в аквазоне с несколькими бассейнами и саунами стоит 180. Стоимость для такого уровня услуг адекватная. Но по образцу этого комплекса можно строить и более упрощенные и доступные варианты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Люди должны четко понимать, что мы можем сделать все, что они хотят, но за это нужно будет заплатить, за услугу. Бесплатно, за счет бюджета, у нас достаточно объектов. Государственной формы собственности у нас объектов предостаточно. Нам они не нужны. Поэтому надо понимать, что такие вот дворцы, которые вы строите (это отдельный разговор), они немало стоят. И услуга здесь будет стоить определенные деньги. Я не говорю, что это будут суперцены, какие-то завышенные цены. Это все надо контролировать. Нам нужны обычные.

Вы должны в ближайшее время подготовить такой проект бассейна, еще какого-то комплекса, абсолютно дешевого. Если кто-то хочет вложить деньги – частник, иностранные предприятия, будем только приветствовать. Нет – значит будем делать сами, но на полной окупаемости. Все должно быть просто, качественно и красиво, но очень дешево.

Комплекс многофункциональный. Здесь можно провести весь день: и потренироваться, и отдохнуть. Пострелять в лазерном тире, поиграть в боулинг, выпить коктейль в фито-баре.

Новинки индустрии красоты здесь же по соседству.

Тропы здоровья, антивандальные спортивные комплексы, площадки для стрит-воркаутов, велодорожки. Создание физкультурных объектов шаговой доступности – приоритет даже на обсуждении городского генплана. Да и регионы в хорошей спортивной форме.

Спорткомплекс в агрогородке Новка в Витебском районе предлагает программу, не уступающую элитным фитнес-центрам: тренажерный зал, шейпинг, сауна. Жизнь здесь кипит с утра до вечера.

Татьяна Спиридонова:

Я занимаюсь фитнесом, «тренажерка». Живу здесь, очень удобно, близко. Посещаю три раза в неделю. Класс, нравится.

Андрей Савицкий:

Много чем можно заниматься: теннисом, бильярдом, легкой атлетикой, футболом, мини-футболом, бассейн посещать.

Спорт – не только мода, а прежде всего здоровье. Так что с дистанции по развитию не только спорта высоких достижений, но и массового белорусы сходить не собираются.