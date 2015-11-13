Новый сезон в детско-юношеской баскетбольной лиге стартовал в Минске

Новости Беларуси. Детско-юношеская баскетбольная лига традиционно является главным соревновательным стартом для начинающих мастеров оранжевой игры. В этом турнире ребята совершают первые шаги и добиваются первых побед. 13 ноября в Минске в новом и ярком формате прошло открытие тура среди самых юных участников лиги.

Мальчишки 10-11 лет не просто начали новый сезон. В преддверии командных противостояний их ждал мастер-класс от бывших игроков сборной Егора Мещерякова и Николая Алексеева, а также от самого председателя Федерации Максима Рыженкова. Он сменил строгий костюм на спортивный и сам встал на линию штрафных.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Достаточно давно брал, но вы сами видели, что до кольца добросил, но не попал. Это не предел. Я думаю, что в самое ближайшее время найду возможность как-то усилить, вспомнить все.

В живом формате также прошла эстафета смешанных команд, в которой подопечные Николая Алексеева переиграли команду Егора Мещерякова.

Егор Мещеряков, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола:

Наша сложная команда, тренер отмечает, что они очень любят играть, они очень азартные, что на тренировках порой приходится растаскивать. Нам нужны ребята с характером, это важно. И, конечно, общение с детьми всегда обогащает и окрыляет, понимаешь, что живешь не зря, ведь дети, действительно, наше будущее. Это не просто слоган, это так и есть.

Все участники церемонии получили заряд позитива и вдохновения для будущих побед, а сама детско-юношеская лига обзавелась новым спонсором. Отныне оказывать всестороннюю поддержку детскому баскетболу будет известная белорусская кондитерская фабрика, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Целый ряд стимулов, как мы думаем, немножко повысить интерес к этому мероприятию. А, в принципе, градус внимания к детскому баскетболу, как мы думаем, позволит заинтересовать большее количество деток, родителей, чтобы их детки пошли заниматься баскетболом. И к тому, что с таким хорошим форматом не будут проходить эти турниры в каких-то залах, «подвалах» необорудованных.