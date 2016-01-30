Александр Лукашенко поздравил Веру Лапко с первым юниорским титулом «Australian Open» 2016

Новости Беларуси. С первым юниорским титулом на турнире «Большого шлема» – Australian Open Веру Лапко поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Сегодня на теннисном небосклоне ярко заблистала твоя звезда, и это самый значительный успех белорусской школы тенниса на юниорском уровне за последние 11 лет.

Глава государства выразил уверенность, что благодаря таланту, трудолюбию и самоотверженности Вера Лапко сможет еще не раз порадовать белорусских болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.