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Александр Лукашенко поздравил Веру Лапко с первым юниорским титулом «Australian Open» 2016

30 января 2016 16:31
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Новости Беларуси. С первым юниорским титулом на турнире «Большого шлема» – Australian Open Веру Лапко поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:
Сегодня на теннисном небосклоне ярко заблистала твоя звезда, и это самый значительный успех белорусской школы тенниса на юниорском уровне за последние 11 лет.

Глава государства выразил уверенность, что благодаря таланту, трудолюбию и самоотверженности Вера Лапко сможет еще не раз порадовать белорусских болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Александр Лукашенко # Теннис

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