Белоруска Вера Лапко выиграла юниорский Australian Open-2016: история победы и эмоции юной победительницы

Новости Беларуси. В своем первом интервью, которое состоялось сразу после победы, Вера Лапко, отметила, что советы ей давала сама Виктория Азаренко — наша соотечественница и одна из сильнейших теннисисток мира.

Вера Лапко, победитель юниорского чемпионата «Australian Open» 2016:

Я очень счастлива! Я даже не знаю, что сказать, потому что мыслей в голове много! Меня переполняют чувства, ведь я выиграла турнир большого шлема впервые в жизни!

Радостная весть с австралийских кортов пришла ранним утром в Беларусь. 17-летняя Вера Лапко выиграла один из самыхй престижных юниорских турниров серии «Большого шлема», одолев в напряженном матче соперницу из Словакии.

Вера Лапко, победитель юниорского чемпионата «Australian Open» 2016:

Во втором сете, я чувствовала себя уставшей, даже думала отдать его своей сопернице, но после решила, что не готова к третьему сету, собралась и выиграла трофей.

К состязаниям такого уровня Вера готовилась в течение года: ежедневные тренировки и непрерывная работа над собой — в графике спортсменки нет свободной минуты.

Вера Лапко, победитель юниорского чемпионата «Australian Open» 2016:

Юниорский теннис отличается от профессионального в первую очередь психологией, я считаю, потом уже нагрузки идут немного другие.

За свою пока только начинающуюся карьеру девушка провела на взрослом уровне 34 матча, в которых одержала 24 победы и заработала более 7 тысяч долларов. А вот на юниорских турнирах, даже уровня «Большого шлема», призовых нет. Помимо личных выступлений, теннисистка защищает цвета белорусского флага на мировых кортах наряду с Викторией Азаренко и Ольгой Говорцовой. Общение со звездами мирового тенниса, дает неоценимую возможность получить нужные и важные наставления.

Вера Лапко, победитель юниорского чемпионата «Australian Open» 2016:

Виктория Азаренко давала мне советы, говорила, где и что мне нужно подтянуть. А когда я приехала сюда неделю назад и увидела фото Азаренко в списке всех победителей турнира последних лет. Подумала, что спустя 11 лет после победы Вики Беларуси нужен новый чемпион.

На будущее своей спортивной карьеры у Веры большие планы. Уже сегодня юная спортсменка в составе сборной Беларуси отправится сражаться за новые титулы на корты Канады, где 6 и 7 февраля в Квебеке белоруски сыграют против канадских теннисисток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Лапко, победитель юниорского чемпионата «Australian Open» 2016:

Я замечательно себя чувствую! И мне кажется, вам стоит запомнить мое имя.