ХК «Юность-Минск» одержал победу над «Динамо-Молодечно» — 6:2

Новости Беларуси. В отечественной Экстралиге, как и в КХЛ, регулярный сезон также близится к завершению. 28 января состоялись очередные матчи, один из которых принимала столичная «Чижовка-Арена». «Юность» скрестила здесь клюшки с «Динамо-Молодечно».

Фаворитом заведомо считались минчане, ведь в нынешнем сезоне на льду «Чижовка-Арены» красно-синие выиграли у динамовцев три встречи: в первом матче финала Кубка страны и дважды в чемпионате. Молодечненцам во что бы то ни стало хотелось прервать эту неприятную для них серию. Но у хозяев льда было собственное мнение на этот счет. «Юность» уже в первом периоде отправила своего соперника в своеобразный нокдаун, забросив в ворота «Динамо» четыре шайбы, «бело-голубые» ответили лишь одной. Во втором периоде зрители голов не увидели, а вот в заключительной двадцатиминутке «Юность» без особых трудностей продолжила укреплять собственное превосходство. Итоговый счет 6:2 в пользу команды Михаила Захарова.

Таким образом, в турнирной таблице позиции соперников остались прежними: вторая строка у «Юности» и пятая у «Динамо». Правда, молодечненцам пришлось расстаться с мечтами о третьей строчке. А вот минчанам сегодняшняя победа не даст финишировать ниже третьей позиции по итогам регулярного сезона.

Игры следующего тура пройдут в начале февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.