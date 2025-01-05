Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене

2025-й только начался, а у белорусов уже есть повод гордиться своей страной и талантливыми соотечественниками, которые прославляют ее на весь мир. Эффектно ворвалась в этот год Арина Соболенко. Первый старт сезона и первый кубок – наша теннисистка завоевала титул на турнире категории 500 в австралийском Брисбене.

С уверенной победой Арину Соболенко поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент пожелал теннисистке сохранить чемпионский настрой и успехов в новом году на турнирах Большого шлема.