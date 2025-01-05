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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене

05 января 2025 14:06
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2025-й только начался, а у белорусов уже есть повод гордиться своей страной и талантливыми соотечественниками, которые прославляют ее на весь мир. Эффектно ворвалась в этот год Арина Соболенко. Первый старт сезона и первый кубок – наша теннисистка завоевала титул на турнире категории 500 в австралийском Брисбене.

С уверенной победой Арину Соболенко поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент пожелал теннисистке сохранить чемпионский настрой и успехов в новом году на турнирах Большого шлема.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене-2

В финальном матче белоруска нанесла поражение россиянке Полине Кудерметовой. Наша прима была фавориткой противостояния. Но первый сет неожиданно остался за соперницей – 6:4. Просто так сдаваться не в характере Соболенко. Уже в следующей партии она продемонстрировала мощь первой ракетки планеты – 6:3. В решающем отрезке россиянка мало что сумела показать на корте. Белоруска играла точно и красиво. Результат – 6:2. Таким образом, Арина Соболенко взяла титул на первом же в сезоне крупном турнире. В середине месяца ей предстоит защищать титул чемпионки Австралиан Оупен.

# Арина Соболенко # Теннис

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