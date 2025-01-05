Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Брисбене

Первый старт сезона и первая победа. Арина Соболенко завоевала титул на теннисном турнире категории 500 в австралийском Брисбене. В финальном матче белоруска нанесла поражение россиянке Полине Кудерметовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша прима была фавориткой противостояния. Но первый сет неожиданно остался за соперницей – 6:4. Просто так сдаваться не в характере Соболенко. Уже в следующей партии она продемонстрировала мощь первой ракетки планеты – 6:3. В решающем отрезке россиянка мало что сумела показать на корте. Белоруска играла точно и красиво. Успех пришел быстро – 6:2. Таким образом, Соболенко взяла титул на первом же в сезоне крупном турнире. В середине месяца ей предстоит защищать титул чемпионки Австралиан Оупен.