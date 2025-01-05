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Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Брисбене

05 января 2025 10:40
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Первый старт сезона и первая победа. Арина Соболенко завоевала титул на теннисном турнире категории 500 в австралийском Брисбене. В финальном матче белоруска нанесла поражение россиянке Полине Кудерметовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Брисбене-2

Наша прима была фавориткой противостояния. Но первый сет неожиданно остался за соперницей – 6:4. Просто так сдаваться не в характере Соболенко. Уже в следующей партии она продемонстрировала мощь первой ракетки планеты – 6:3. В решающем отрезке россиянка мало что сумела показать на корте. Белоруска играла точно и красиво. Успех пришел быстро – 6:2. Таким образом, Соболенко взяла титул на первом же в сезоне крупном турнире. В середине месяца ей предстоит защищать титул чемпионки Австралиан Оупен.

# Арина Соболенко

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