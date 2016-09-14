Фестиваль «Гонка легенд – звёзды биатлона за мир-2016» пройдет в Раубичах 18 сентября

Поклонникам биатлона осталось ждать четыре дня до встречи со своими кумирами. В воскресение, 18 сентября, в Раубичах состоится одно из самых интересных событий года «Гонка легенд. Звёзды биатлона за мир», благодаря которой выдающиеся спортсмены со всего мира вновь соберутся вместе, чтобы посоревноваться на белорусской земле. Как же всё будет происходит и приедет ли на «Гонку легенд», как и в прошлом году, инициатор этого праздника – трёхкратная олимпийская чемпионка, герой Беларуси – Дарья Домрачева?

Подробнее об этом – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный режиссер-постановщик фестиваля «Гонка легенд – звезды биатлона за мир 2016» – Алексей Задков; начальник национальной команды РБ по биатлону – Сусанна Мовсесова.