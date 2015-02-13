Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко в гостях программы «УТРО» на СТВ

Первая Олимпиада. С чем у Вас ассоциируется этот день? В нашей стране узнали о фристайле лишь в 1985 году. Можно ли сказать, что в 1985 году появился белорусский фристайл?

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Если иметь ввиду время когда я начал собирать группу фристайла, то это 1985 год. Но фристайл появился гораздо позже. Мы начали с экспериментальной команды сборной Советского Союза.

С чего начинается обучение в данном виде спорта, и с чего начинается отбор?

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Прежде чем начать так вот «крутиться», «вертеться», делать эти супертрюки, маленькие дети проходят элементарное обучение. И они очень счастливы!

Обычно фристайл – это все зрелищно, ярко. Создается впечатление, будто все вокруг остановилось во время прыжка.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Всегда на любой прыжок идет очень сильная концентрация. Потому что здесь прыжок сильно отличается от прыжков в воду, совершенно другая траектория полета. Нужно также учитывать, что прыжок делается на скорости 70 км/час. Влияют также и погодные условия. Постоянно нужно все держать под контролем.