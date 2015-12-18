Александр Лукашенко поддержал идею руководителя FIDE ввести в школах Беларуси факультативы по игре в шахматы

Новости Беларуси. Школы Беларуси начнут выпускать гроссмейстеров. А это, как известно, высшее шахматное звание. Предложение о том, чтобы с ранних лет учить аналитической игре внес руководитель FIDE Кирсан Илюмжинов на встрече с президентом. Александр Лукашенко идею поддержал, и уже в следующем году такие пилотные факультативы появятся в некоторых учебных заведениях страны. Добавим, что разговор состоялся по случаю старта в Минске чемпионата Европы по быстрым шахматам и блицу.

Быстрый анализ ситуации и молниеносное принятие решений. Блиц и рапид — быстрые шахматы. Сегодня, 18 декабря, в Минске стартовал чемпионат Европы, который определит не только сильнейшего, но и самого скоростного шахматиста. Более 800 участников из 31 страны. Призовой фонд 30 тысяч евро. Бороться за него и за чемпионский титул в Минск приехали именитые гроссмейстеры, в том числе чемпион мира Сергей Мовсесян.

Сергей Мовсесян, член национальной сборной Армении по шахматам:

Беларусь и Минск очень подходит для того, чтобы происходило такое сближение народов. Я играл с лучшими белорусскими шахматистами со времен еще советской шахматной школы. Конечно, очень много сильных игроков, большая конкуренция. Мне кажется, что белорусские шахматисты на международных турнирах выступают вполне достойно.

Суть быстрых шахмат в весьма ограниченном времени на каждую партию. В категории блиц — всего 3 минут. Правда, за каждый сделанный ход игрок получает еще 2 секунды. Так что чем больше ходов, тем больше времени. Тактический бой становится зрелищным.

Кирсан Илюмжинов, глава Международной федерации шахмат:

У нас есть такие чемпионы. Например, чемпион Европы Влад Ткачев, он возглавлял сборную Франции, вот у него рекорд: за одну секунду он делает 7 ходов. Век такой быстрый: Интернет и так далее. Шахматисты не просто должны просто думать, должны и быстро думать — за одну секунду умудриться не просто продумать 7 ходов, а и произвести на доске 7 ходов.

Кирсан Илюмжинов, глава FIDE, приехал в Минск к открытию турнира. Сегодня, 18 декабря, во Дворце Независимости его принял президент Беларуси. Крупные турниры договорились в нашей стране проводить регулярно. Уже в следующем году пройдет женский Гран-при, осенью — планируют организовать чемпионат мира среди женщин по нокаут-системе. Бороться за титул будут 64 сильнейшие спортсменки из 50 государств. Право вне очереди включиться в чемпионскую гонку получат и белоруски как представительницы страны-организатора. Это может стать хорошим шансом, например, для нашей уже известной в мире шахмат Анастасии Зезюлькиной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Беларуси мы стараемся на достаточно высоком уровне поддерживать не только потенциал, создавать этот вид спорта, но и развивать его. К сожалению, я проанализировал, наши функционеры, наверное, это тоже видят, что у нас в основном детишки и молодые люди выигрывают и в Европе, и в мире лучшие. А как только до уровня гроссмейстера дойти и на том уровне играть в шахматы, как это Карпов в свое время, я помню, Каспаров, Чибурданидзе, Гугунашвили. Но, правда, они и развивают там, в Грузии, вид спорта. Но у нас как-то не получается. Поэтому это наша задача. И, я думаю, те мероприятия, которые вы у нас проводите, и те меры, которые вы решили осуществить в Беларуси, даже которые вы не решили осуществить в Беларуси, но возможно, вы знаете, что мы всегда готовы в этом плане государством плечо подставить, чтобы мы наконец-то среди взрослых начали выдавать хорошие результаты по этому очень важному виду спорта.

Для того чтобы развивать этот вид спорта у нас, построят административный комплекс, где разместится филиал Международной федерации и Федерация Беларуси. А в некоторых школах со следующего года, пока в пилотном режиме, введут факультативы шахмат.

Кирсан Илюмжинов, глава Международной федерации шахмат:

Со своей стороны Всемирная шахматная федерация поможет, во-первых, в подготовке тренеров, проведении семинаров, учебников, мастер-классов. Я президенту сказал, что лично тоже в следующем году приеду и один из первых мастер-классов с преподавателями, директорами школ, мы проведем здесь.

Сергей Жигалко занимается шахматами с 6 лет. Сегодня он уже трехкратный чемпион Беларуси, призер юниорского мирового первенства и участник минского чемпионата Европы. Одна из главных надежд нашей сборной на этом турнире.

Сергей Жигалко, член национальной сборной Беларуси по шахматам:

Как в шахматах, так и в жизни нужно, делая ход, заранее уже знать, какой план действий будет намечен при ходе соперника. То есть ты не должен на один ход вперед считать, а сразу надо стратегически продумать свой план действий: что ты будешь делать, куда фигуры расставлять. Так же и в жизни: какие вопросы надо решать, с кем договариваться, что делать.

Сегодня спортсмены сражались по правилам блиц. Завтра, 19 декабря, — стартует рапид. На партию 15 минут и 10 секунд добавления на ход. Записывать ходы, кстати, в быстрых шахматах нельзя. Вместе со спортсменами в Минск прибыли сотни болельщиков. Благодаря самому современному оборудованию следить за играми можно будет и онлайн. Транслировать 50 первых партий каждого тура. А партии на первых четырех досках в Интернете можно смотреть с синхронным комментарием известного российского гроссмейстера Сергея Шипова. Применение таких технологий — организацию турнира в Беларуси выводят на новый уровень. И кстати, шахматные соревнования такого масштаба в нашей стране проходят впервые. Пока этот вид спорта в программу Олимпийских игр не входит. Но вопрос о включении — на повестке дня. Поддержкой Белорусского НОКа глава FIDE в вопросе о включении шахмат в ряды олимпийского спорта уже заручился. В 2018-м году на зимних играх шахматы представят в рамках выставочной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.