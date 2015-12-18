Дети в художественной гимнастике: каковы правила отбора и насколько важен турнир «Baby Cup»

Какая мама не мечтает видеть свою любимую дочурку на гимнастической арене. Профессиональная карьера грации иногда начинается с четырехлетнего возраста, и одного желания мамы недостаточно.

Тренер:

Смотрим длину ног, смотрим растяжку. Вот девочка, которая занимается месяц. Мы смотрим гибкость суставов, она гнется. Точно не подойдет девочка, которая не сможет поднять ногу выше. Та, которая сможет поднять ножку высоко, нам подойдет.

Выбрав своему чаду тернистый путь гимнастки, имейте в виду: сперва весь тренерский штаб будет сканировать вас, точнее, вашу фигуру.

Анна Рябцева, тренер СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:

Когда девочек приводят на отбор, сразу мы смотрим на родителей.

Восхищаясь изяществом юных спортсменок на ковре, в эйфории эмоций никто не думает, какой титанический труд стоит за красотой совсем юных гимнасток. Хотя все начинается с игры.

Тренер:

Сначала мы немножко все это делаем в игровой форме, чтобы деток влюбить в гимнастику. Они по чуть-чуть привыкают, обучаем их предметам, учим тянуть носочки, коленочки. Если девочка полноватая, мы не берем таких детей. Берем худеньких. Мы разрешаем кушать. Единственное, что, может быть, макароны исключить из еды, поменьше. А так побольше фруктов, овощей.

Тренеры действительно профессионалы. Буквально за месяц занятий малышка не только грезит сценой, она по настоящему влюбляется в спорт и даже в жесткую работу.

Майя:

Я хочу, чтобы мне все хлопали.

Вот так шестилетняя Майя готова кувыркаться целый день, ведь она ровняется на маму.

Майя:

Хочу стать чемпионкой мира как мама.

Пятилетней Софи повезло вдвойне – у нее не только фамилия Гришина-Рудалова. Маленькая леди мечтает.

Софи:

Я хочу стать пожарником.

«Baby Cup» – первый международный турнир, с которого все начинается.

Анна Рябцева, тренер СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:

Мы берем выступать на «Baby Cup» всех детей, потому что это прежде всего праздник, детям очень приятно, они целый год, можно сказать, ждут этих соревнований.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Для меня в душе это выше Олимпийских игр. В этом году мне казалось, что мы дали очень мало времени для подготовки. Решение проводить было принято немножко поздновато, и Дворец спорта смог нам предоставить только 5 декабря (все остальное занято), И было жалко и тренеров, и детей за такой короткий срок, что можно успеть, но когда мы провели отбор, я поняла, что можно успеть очень много.

Ольга Рагозина в предвкушении старта. Похоже, что супер-коучи уже начинают бороться с собственным нервами.

Ольга Рагозина, тренер СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:

Волнение. Мне очень нравится работать тренером, поэтому работа идет в удовольствие.

Анна Рябцева, тренер СДЮШОР «Динамо» по художественной гимнастике:

У меня такое чувство, прямо изнутри съедает, хочется самой лучшей выйти и сделать за них, потому что такое волнение.

И вот наконец-то свершилось. Свет софитов усиливает чувства, праздничный ажиотаж заставляет сердце стучать раз в 100 сильнее.

А вот маленькой Софи все нипочем. Сразу видно: олимпийский ребенок.

Светлана Рудалова, двукратный призер чемпионата мира художественной гимнастике:

Мы, конечно, с мужем будем очень рады, если она достигнет каких-то высот. Пускай это будет в гимнастике, не в гимнастике, в каком-то другом спорте или вообще деле.

Трехлетняя дебютантка Полина сияет, как солнышко, а вместе с ней и весь зал. Все прошло великолепно.

Любовь Черкашина, тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Помимо искренности, я думаю, что в каждом тренерском сердце, глядя на ребенка, зарождается еще большая любовь к работе.

И вновь закулисье заштормило, ведь на нынешнем турнире принимают участие 400 белорусочек со всей страны. Это рекордное количество участниц. 83 композиции увидели зрители в исполнении юных граций, возраст которых от 4 до 10 лет. Бесспорно, все они уже победительницы, ведь не каждая малышка сможет променять куклы, мультики и конфеты на растяжку, диету и олимпийскую медаль. В будущем.

У белорусской художественной гимнастики действительно огромный потенциал, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.