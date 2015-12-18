Конькобежный спорт в Беларуси: во сколько лет и с чего нужно начинать заниматься

Конькобежный спорт снова в моде. Это доказывают 16 национальных рекордов 2014 года и, конечно же, успешное выступление спортсменов на Кубках мира. Доступность секции, экипировки, качественный лед на арене мирового уровня привлекают в этот спорт не только любителей скоростных коньков. Сегодня уверенно можно говорить о начале новой эры в конькобежной спорте, а, значит, все больше родителей приводят малышей в ледовые дворцы.

Сергей Минин, главный тренер национальной команды:

Катание на коньках всегда и для всех детей – это очень большое удовольствие, поэтому в первую очередь родители должны понимать, что детям это нравится. Но чтобы не оттолкнуть детишек от катания на коньках либо на роликах, всего, что связано со скольжением, естественно, к первому занятию нужно подойти немного аккуратно, с тренером, с инструктором. В любом случае со специалистом, чтобы дети не упали и не получили каких-то травм, потому что очень часто бывает такое, что первое падение – и маленький человек просто отталкивается от этого вида деятельности.

Основной набор группы начальной подготовки идет с 8-9 лет. Но если у ребенка большое желание стать на коньки, то специалисты рекомендуют начинать в 3-4 года со смежных видов: шорт-трека, роликов, фигурного катания. В отличие от других видов спорта, здесь нет строгих критериев отбора.

Главный девиз конькобежного спорта – выше, быстрее, сильнее – пришелся по душе мужской половине. После 3-4 лет занятий девочек в этом виде спорта становится меньше.

Варвара Бондарина, конькобежка:

Я занимаюсь полтора года, я очень люблю конькобежный спорт. Выбрала его сама, потому что люблю лед и скорость.

Макар Понкратенков, конькобежец:

Я занимаюсь уже четвертый год. Научился основной технике, теперь силу наращивать нужно, чтобы показывать высокие результаты.

Участница Олимпийских игр Ассоль Сливец знакома со скоростными коньками не понаслышке. Дети пошли по отцовским стопам – вся большая семья на льду. Ассоль уверена, что коньки – самый доступный и действенный рецепт от всех простуд.

Ассоль Сливец, участнциа Олимпийских игр по фристайлу:

Лед – это прежде всего здоровье. Наша семья тяготеет к зимним видам спорта, но снег у нас в Беларуси, к сожалению, ложится поздно, тает рано. Поэтому пока лед – он всегда доступен, всегда есть возможность покататься.

Конькобежный спорт – это прежде всего скорость. На взрослых чемпионатах мира он достигает 60 км/ч. Поэтому в процессе тренировок основной упор идет на развитие координации, баланса и выносливости.

Профессиональный спорт с большими нагрузками начинается в 18 лет. А пока для детей коньки – это в большей степени игра.

Радомир Минин, конькобежец:

Когда ребенок приходит заниматься коньками, ему выдают очень красивые, скоростные конечки. Они способствуют формированию голеностопа, укрепляют голеностоп. Когда ребенок садится в посадку (это положение для преодоления дистанции), у него укрепляются мышцы ног. Также укрепляются мышцы спины.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Таким образом, конькобежный спорт – это не просто уникальная возможность укрепить здоровье и силу воли. Это прежде всего огромное удовольствие для детей скользить по льду на высокой скорости.