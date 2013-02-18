Минск готовится принять чемпионат мира по велосипедному спорту на треке

Новости Беларуси. Чемпионат мира по велосипедному спорту стартует в белорусской столице 20 февраля. Проведение состязаний такого уровня стало возможным благодаря открытию в 2008 году велотрека «Минск-Арены». Почти все билеты на турнир проданы. В Минск приехали команды из 34 стран. Сейчас спортсмены тренируются и обкатывают трек.

Километр за километром. На велотреке команды только и успевают сменять друг друга. 34 страны-участницы – через день они станут соперниками, а значит нужно подготовиться как следует. У каждой сборной специально оборудованный бокс: здесь спортсмены разминаются и сразу же на обкатку трека. У него свои особенности: длина – четверть километра, ширина – 7,5 метров. Два виража под наклоном 41 градус завораживают. Наш велодром признали одним из лучших в Европе и, как говорят сами спортсмены, справедливо.

Екатерина Гниденко, член сборной России по велоспорту на треке:

Честно сказать, мне очень нравится ваш трек. Он скоростной, не выносит, как у нас говорят. Дерево хорошее.

А вот для кубинской спортсменки Лисандры Герра-Родригес 18 февраля первое знакомство не только с площадкой, где пройдут соревнования, но и с Минском. Южанка признается: для нее наш климат суровый, зато прием теплый.

Лисандра Герра-Родригес, член сборной Кубы по велоспорту на треке:

Нас очень тепло приняли. Встретили в аэропорту, отвезли в гостиницу. Там тоже было все хорошо организовано.

От нашей страны в этом году заявлено 14 гонщиков. В мужском составе – ставка на молодых, но многообещающих спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Волчок, старший тренер сборной Беларуси по велоспорту на треке:

Ребята молодые. У нас средний возраст – 19-20 лет. Во всех видах, в которых мы участвовали, ребята завоевали лицензии и будут выступать.

Еще шесть лет назад, когда Антон пришел в велоспорт, он и подумать не мог, что станет главной медальной надеждой страны. Да еще и чемпионат будет здесь, в родном Минске.

Антон Музычкин, член сборной Беларуси по велоспорту на треке:

Больше уверенности, большая часть белорусов будет за тебя болеть. Это дает больше сил и уверенности в себе.

Последние штрихи. Основные работы сейчас сосредоточены в районе сцены. Ее уже смонтировали, осталось решить технические вопросы, и вечером 18 февраля на ней пройдет генеральная репетиция церемонии открытия.

Сергей Минский, главный режиссер церемонии открытия:

У нас будет задействовано практически все, разрешенное для этого пространства: и воздушные акробаты Белгосцирка будут работать, будет очень много световых эффектов.

Во время первенства ГАИ будет дежурить в усиленном режиме, а вход на сам велодром организуют через четыре контрольно-пропускных пункта.

Иван Кубраков, первый заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

Все это делается, конечно, в первую очередь для обеспечения безопасности наших граждан. Не будут допускаться на чемпионат лица, имеющие при себе колющие/режущие предметы, взрывоопасные вещества, а также лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

За дни чемпионата велодром посетят более 25 тысяч человек. В то же время, уже 20 февраля, за спортивными событиями в Минске будут следить миллионы. В прямом эфире. Во всех уголках планеты.