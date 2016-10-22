На «Минск-Арене» завершится домашняя серия хоккейного «Динамо» в чемпионате КХЛ: в гости к зубрам приедут игроки «Сочи»

Новости Беларуси. 23 октября на «Минск-Арене» завершится очередная домашняя серия хоккейного «Динамо» в чемпионате КХЛ. В гости к зубрам приедут игроки «Сочи»,

с которыми менее недели назад бело-синие встречались на черноморском побережье, и уступили в овертайме.

А накануне парни Крэйга Вудкрофта принимали на минском льду нижегородское «Торпедо», входяще в когорту лидеров Западной конференции. За три минуты до финальной сирены ничего не предвещало для хозяев беды: они вели 2:0 благодаря шайбам Матерухина и Эллисона.

Но российский клуб умудрился отыграться в рекордно короткие сроки,

и игра продолжилась в овертайме, а затем и в серии буллитов.

К счастью, в хоккейной лотерее судьба отнеслась к зубрам гуманнее, чем в концовке третьего периода.

Наши хоккеисты реализовали два броска из трёх,

в то время как торпедовцы смазали все попытки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».