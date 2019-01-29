Савилов: «Проведение Европейских игр – гораздо более серьёзный и масштабный проект, чем ЧМ в отдельном виде спорта»

Новости Беларуси. Председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов возглавил дирекцию по подготовке к чемпионату мира 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета федерации.

Проект и бизнес-план мероприятия уже разработаны. А штат дирекции будет укомплектован после завершения II Европейских игр, которые примет наша столица летом 2019 года.

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:

Проведение Европейских игр – гораздо более серьезный и масштабный проект, чем чемпионат мира в отдельном виде спорта. Поэтому там получит очень хорошую практическую базу для проведения такого рода мероприятий. Мы значительно собираемся усилиться в кадровом, в количественном составе.

Также на исполкоме было принято решение об отмене дэдлайна для перехода хоккеистов из минского «Динамо» в фарм-клубы («Юность» и «Шахтер»).