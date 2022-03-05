Главный тренер БАТЭ: вдвойне довольны, что начали сезон и с победы, и с завоевания трофея

Новости Беларуси. Новый футбольный сезон в Беларуси официально стартовал. Открыли год «Шахтер» и БАТЭ матчем за Суперкубок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Сегодня на стадионе «Динамо-Юни» развернулась нешуточная борьба. Победитель чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» и обладатель национального кубка борисовский БАТЭ официально дали начало новому футбольному году и разыграли Суперкубок.

Эти же команды оспаривали трофей и в 2021 году. Тогда сильнее оказались футболисты из Солигорска, которые вырвали победу в серии пенальти. На этот раз дружины также долгое время не могли реализовать свои моменты и открыть счет. Все шло к тому, что победитель, как и в предыдущем сезоне, будет определяться с помощью 11-метровых ударов.

Однако борисовчане были против такого развития событий и смогли переломить ход встречи в свою пользу. Автором победного гола стал Неманья Милич, он поразил ворота горняков на 93-й минуте. Как итог – победа БАТЭ со счетом 1:0. Для клуба данный Суперкубок стал уже восьмым в истории.

Александр Михайлов, главный тренер ФК БАТЭ:

Мы очень довольны, давно не брали этот трофей. Вдвойне довольны, что начали сезон и с победы, и с завоевания трофея. И самое главное – то, как ребята отдавались игре, как они выполняли установку. Спасибо им за это. Поздравляю клуб и всех болельщиков. Я почему-то был уверен, что мы выиграем этот матч. Чего-то сверх такого нет. Я просто верил в ребят, я видел, как они работают, как они заряжены на предыгровой тренировке в этом микроцикле, перед Суперкубком. Я очень доволен и благодарен всей команде.

Игорь Кунаш, старший тренер ФК «Шахтер»:

Были вопросы, почему мы отдали мяч сопернику, почему мы именно оборонялись в средней части поля. Отвечу. Потому что, исходя из возможностей наших футболистов, мы на данный момент исключили вопросы прессинга высокого. Поэтому сегодня как есть так есть. Естественно, стоит отдать должное сопернику. Он сегодня больше желал. Кто чуточку больше хотел, чуточку больше приложил усилий, подобрал мяч, соответственно, тот и победил.