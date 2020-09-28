Александр Кошин о победе на первенстве Беларуси по летнему биатлону: «Бок о бок можно бороться с национальной командой»

Новости Беларуси. Все сильнейшие определены. В Раубичах состоялись заключительные гонки чемпионата и первенства страны по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревновательную программу закрыли пасьюты. Причем у двух возрастных категорий – взрослых и юниоров – гонки объединили: то есть женщины бежали вместе с юниорками, мужчины – с юниорами.

Как признались сами участники первенства, для них такой формат не только интересен, но и полезен: можно сравнить себя с представителями сборной. Александр Кошин, который 27 сентября завоевал уже второе золото соревнований, показал хороший результат и относительно взрослых, попав в топ-8 общего зачета.

Александр Кошин, победитель первенства Беларуси по летнему биатлону (юниоры):

Ощущения хорошие, это как первый старт сезона, первые соревнования, можно сказать. И очень хорошо, когда можно соперничать не только со своей возрастной группой, но и бок о бок можно бороться с национальной командой, которая бежит на порядок быстрее и соперничать с ними.

Сильнейшим в пасьюте у взрослых стал Антон Смольский: вице-чемпион пятничного спринта (25 сентября) уже 27 сентября провел практически идеальную гонку, допустив лишь один промах на заключительной, четвертой стрельбе. Сергей Бочарников, несмотря на четыре штрафных круга, финишировал вторым, третьим – Максим Воробей.

Антон Смольский, победитель чемпионата Беларуси по летнему биатлону:

Сегодня бежалось намного легче, дышалось лучше по сравнению с первым стартом. Но это всегда так – первый старт всегда сложнее. Доволен стрельбой, пускай и один промах, но это довольно хорошая стрельба в такой гонке. Конечно, был очень обрадован вчерашней новостью о том, что сохраняют Кубок мира и проведут все-таки соревнования. Эта новость меня очень сильно вдохновила, я чувствовал себя окрыленным после такой новости, потому что уже хочется соревноваться.