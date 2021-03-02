Александр Гутор: Суперкубок, я думаю, должен был закончиться серией пенальти

Новости Беларуси. «Шахтер» – обладатель Суперкубка. В очень непростом поединке солигорчанам лишь в серии пенальти удалось забрать трофей в свою коллекцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После финального свистка при ничейном исходе формат Суперкубка предусматривает серию пенальти. Вечером 2 марта главной звездой этой части игры стал Александр Гутор. Вратавь «горняков» отразил два удара и забил победный гол.

Александр Гутор, игрок ФК «Шахтер»:

Достойная игра, играли два хороших соперника, которые ставят всегда перед собой большие задачи. Сегодня был Суперкубок, поэтому я думаю, что он, видимо, так складывался и должен был закончиться серией пенальти.