Волейбольная «Минчанка» обыграла «Спарту» в российской Суперлиге

Новости Беларуси. «Минчанка» стала на шаг ближе к плей-офф российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В очередном домашнем матче наши девушки обыграли соседа по турнирной таблице – нижегородскую «Спарту».

Старт дуэли сложился не в нашу пользу. Гостьи играли весьма экспериментальным составом, и чтобы разгадать замысел приезжей команды, Станиславу Саликову понадобилось время. А если точнее, то весь первый сет. Но, отдав партию, белоруски выиграли войну. Постепенно девушки приноровились к манере действий оппоненток и инициативу перехватили.