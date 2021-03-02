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Волейбольная «Минчанка» обыграла «Спарту» в российской Суперлиге

02 марта 2021 20:17
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Новости Беларуси. «Минчанка» стала на шаг ближе к плей-офф российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В очередном домашнем матче наши девушки обыграли соседа по турнирной таблице – нижегородскую «Спарту».

Волейбольная «Минчанка» обыграла «Спарту» в российской Суперлиге-1

Старт дуэли сложился не в нашу пользу. Гостьи играли весьма экспериментальным составом, и чтобы разгадать замысел приезжей команды, Станиславу Саликову понадобилось время. А если точнее, то весь первый сет. Но, отдав партию, белоруски выиграли войну. Постепенно девушки приноровились к манере действий оппоненток и инициативу перехватили.

Волейбольная «Минчанка» обыграла «Спарту» в российской Суперлиге-4

Финальные цифры – 3:1 (21:25, 25:21, 25:23 и 25:17). Теперь от плей-офф «Минчанку» отделяют 4 очка.

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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