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Главный тренер ФК «Шахтёр» о Суперкубке: «Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу»

02 марта 2021 20:57
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Новости Беларуси. Новый футбольный сезон официально открыт. Первым разыгранным трофеем стал Суперкубок. Его по традиции оспаривали чемпион «Шахтер» из Солигорска и обладатель Кубка борисовский БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер ФК «Шахтёр» о Суперкубке: «Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу»-1

«Шахтер» – обладатель Суперкубка. В очень непростом поединке солигорчанам лишь в серии пенальти удалось забрать трофей в свою коллекцию.

Главный тренер ФК «Шахтёр» о Суперкубке: «Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу»-4

В не очень-то теплый мартовский вечер первая официальная игра 2021 года блистала горячей афишей. БАТЭ – самый титулованный клуб страны во главе с новым главным тренером Виталием Жуковским противостоял «Шахтеру», который стал чемпионом страны впервые спустя 15 лет.

Главный тренер ФК «Шахтёр» о Суперкубке: «Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу»-7

Как правило, первые поединки сезона не блещут тактическими решениями и высокими скоростями из-за искусственной поверхности. И если в первом компоненте игра ожидания оправдала, то вот во втором принесла всем приятный сюрприз.

Главный тренер ФК «Шахтёр» о Суперкубке: «Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу»-10

Начало встречи за собой оставили борисовчане. В первой половине дебютного тайма они устроили приличный по интенсивности навал на штрафную Гутора. Однако всего одного случая хватило «горнякам», чтобы показать, что в Минск они приехали явно не на экскурсию. На 27-й минуте Юлиус Секе получил травму, что, видимо, стало катализатором для «Шахтера», который аккурат после эпизода устроил штурм ворот БАТЭ. Но гола все же не произошло.

Главный тренер ФК «Шахтёр» о Суперкубке: «Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу»-13

Второй тайм подарил немало острых ситуаций как с одной стороны, так и с другой. И все же без взятия ворот. После финального свистка при ничейном исходе формат Суперкубка предусматривает серию пенальти. Главной звездой этой части игры стал Александр Гутор. Кипер горняков отразил два удара и забил победный гол.

Александр Гутор: Суперкубок, я думаю, должен был закончиться серией пенальти (читать далее).

Главный тренер ФК «Шахтёр» о Суперкубке: «Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу»-16

Роман Григорчук, главный тренер ФК «Шахтер»:
Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу, на завоевание Суперкубка – было видно, что для многих людей это очень важно. Слава богу, что мы это сделали. Сейчас, в принципе, просто позитив, просто мы радуемся этому событию.

Главный тренер ФК «Шахтёр» о Суперкубке: «Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу»-19

Таким образом «Шахтер» впервые увозит трофей. Годом ранее в споре за эту награду солигорчане 0:2 уступили брестскому «Динамо».

# Футбол Беларуси # Виталий Жуковский # Александр Гутор # Роман Григорчук # Юлиус Секе # Фотофакт

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