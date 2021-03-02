Главный тренер ФК «Шахтёр» о Суперкубке: «Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу»

Новости Беларуси. Новый футбольный сезон официально открыт. Первым разыгранным трофеем стал Суперкубок. Его по традиции оспаривали чемпион «Шахтер» из Солигорска и обладатель Кубка борисовский БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтер» – обладатель Суперкубка. В очень непростом поединке солигорчанам лишь в серии пенальти удалось забрать трофей в свою коллекцию.

В не очень-то теплый мартовский вечер первая официальная игра 2021 года блистала горячей афишей. БАТЭ – самый титулованный клуб страны во главе с новым главным тренером Виталием Жуковским противостоял «Шахтеру», который стал чемпионом страны впервые спустя 15 лет.

Как правило, первые поединки сезона не блещут тактическими решениями и высокими скоростями из-за искусственной поверхности. И если в первом компоненте игра ожидания оправдала, то вот во втором принесла всем приятный сюрприз.

Начало встречи за собой оставили борисовчане. В первой половине дебютного тайма они устроили приличный по интенсивности навал на штрафную Гутора. Однако всего одного случая хватило «горнякам», чтобы показать, что в Минск они приехали явно не на экскурсию. На 27-й минуте Юлиус Секе получил травму, что, видимо, стало катализатором для «Шахтера», который аккурат после эпизода устроил штурм ворот БАТЭ. Но гола все же не произошло.

Второй тайм подарил немало острых ситуаций как с одной стороны, так и с другой. И все же без взятия ворот. После финального свистка при ничейном исходе формат Суперкубка предусматривает серию пенальти. Главной звездой этой части игры стал Александр Гутор. Кипер горняков отразил два удара и забил победный гол. Александр Гутор: Суперкубок, я думаю, должен был закончиться серией пенальти (читать далее).

Роман Григорчук, главный тренер ФК «Шахтер»:

Мы очень довольны. Я посмотрел, как люди отреагировали на нашу победу, на завоевание Суперкубка – было видно, что для многих людей это очень важно. Слава богу, что мы это сделали. Сейчас, в принципе, просто позитив, просто мы радуемся этому событию.