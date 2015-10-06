Александр Гагиев: Сегодня в Беларуси получило развитие около 160 видов спорта

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает первый заместитель министра спорта и туризма Александр Гагиев.

Александр Славиевич, здравствуйте.

Александр Гагиев:

Добрый вечер.

Как вам БАТЭ – «Рома»? Удивились?

Александр Гагиев:

Конечно, это было, наверное, одно из главных событий пришлой недели. От БАТЭ мы всегда ожидаем таких сюрпризов. И, наверное, они сделали то, на что были способны.

2015 год близится к концу медленно, но верно. Какие события вы считаете все-таки самыми значимыми?

Александр Гагиев:

Если уже подводить какие-то промежуточные итоги, конечно, год был очень насыщенным. Первое, что хотелось бы отметить, это выступление нашей национальной команды на I Европейских играх в Баку, где, действительно, был показан, на мой взгляд, один из выдающихся результатов – мы в командном зачете заняли седьмое место, завоевав 43 медали. Я считаю, что очень достойное было выступление. И мы расцениваем это как этап подготовки для наших олимпийских видов к Олимпиаде в Бразилии. Конечно, не могу не отметить то, что проведено у нас, в Минске. Это, конечно же, чемпионат мира среди молодежи по биатлону, который тоже прошел на очень высоком уровне. Хотя сегодня возникали проблемы по ходу его подготовки. Вы знаете, зима была очень сложной в этом плане, но вместе с тем нам удалось провести закрытие, и, в общем-то, зима закончилась. И мы в этом году опять остались без нашего традиционного праздника – зимней лыжни. И еще одно событие хотел бы отметить. Это чемпионат Европы по художественной гимнастике. Он действительно был организован на самом высоком уровне, проведен. И отзывы всех участников, любителей гимнастики, команд остались самые высокие.

Вы правильно заметили: год еще не закончился, еще есть пару месяцев до окончания. Что там?

Александр Гагиев:

У нас осталось пять чемпионатов мира. Основные из них хотел бы выделить. Это тяжелая атлетика (традиционная для нас), где мы сегодня, может быть, не ждем каких-то выдающихся результатов, потому что сегодня система отбора на Олимпиаду очень сложная. В каждом виде специфичная. Если говорить о тяжелой атлетике, то лицензия завоевывается по итогам двух последних чемпионатов мира. То есть нам можно завоевать три золотых медали, но получить меньшее количество лицензий на Олимпиаду. Поэтому здесь задача стоит команде выступить ровно, чтобы войти в «шесть» лучших у мужчин и в «девять» лучших у женщин. Чтобы максимальное количество лицензий было у нас.

Мы коснулись темы тяжелой атлетики. На прошлом чемпионате мира здорово выступили, пока у нас полный комплект лицензий, если на данный момент смотреть, во всех весах. Я считаю, результат просто гроссмейстерский. Но, говорят, в тяжелой атлетике всегда возникает вопрос Андрея Арямнова. Как у него сейчас дела? Насколько он вообще конфликтует, не конфликтует или работает?

Александр Гагиев:

Андрей уже фактически не готовится к Олимпиаде. Я думаю, что он не будет выступать на чемпионате мира. Мы ему создали все необходимые условия. Пытался он, конечно, восстановиться, выйти на свои лучшие результаты. Но, к сожалению, травмы не дают ему полноценно готовиться. И как только он подходит к пиковым результат, сразу дает себе знать то спина, то колено, то еще что-то. То есть пока не получается. Я думаю, что Андрей на Олимпиаду, наверное. Не попадет.

Александр Славиевич, в сюжете прозвучало, что у нас проходит много этапов Кубка мира, соревнования всевозможные – мира и Европы. Это, конечно же, масштабные мероприятия, требующие больших финансовых вложений. Так вот, средства эти оправданы?

Александр Гагиев:

Я хотел бы сказать, что они в какой-то мере не то, что требуют больших финансовых вложений. Сегодня многие мероприятия, которые проводятся у нас, финансируются международными федерациями, в том числе участниками соревнований. Мы, естественно, где-то добавляем. Где-то, может быть, не хватает для полноценного проведения. Где-то мы проводим, наверное, более объемно, более красочно. Не так, как проводят сегодня в Европе. Нам надо сегодня, на мой взгляд, привлекать сюда как можно больше мероприятий, такая задача и стоит. Для того, чтобы показать, на что мы способны, чтобы таких мероприятий было больше. Потому что, имея такую спортивную базу, имея такие возможности, комплекс гостиниц – все условия созданы. Я думаю, к нам люди с удовольствием едут и будут ехать в дальнейшем.

Мы еще душу вкладываем в эти соревнования.

Александр Гагиев:

Действительно, душу вкладываем. Делаем то, я хочу сказать, чего в Европе не делается.

И поэтому к нам с удовольствием все едут. Кстати, на этот счет. Планирует ли наша страна в дальнейшем привлечение каких-то действительно крупных мировых форумов?

Александр Гагиев:

Конечно. Одним из таких крупных будет в 2019 году Европейский фестиваль, подготовка к которому уже начата и ведется. В следующем году у нас пройдет чемпионат Европы по конькобежному спорту, уже в начале января. Полным ходом идет подготовка. Кстати, там Европейская федерация тоже финансирует, дает средства на проведение. Из больших хотелось бы отметить проведение в следующем году чемпионата мира среди молодежи по гребле на байдарках и каноэ. Это очень масштабное мероприятие, которое собирает более 70 стран, более 1300-1500 участников. Оно пройдет у нас в Заславле.

Прекрасно. Беларусь знают, Беларусь любят. Не только у нас в стране, но и во всем мире.

Александр Славиевич, вы часто бываете за рубежом, сопровождая наши спортивные делегации. Были в Баку на Европейских играх заместителем главы делегации. В Рио-де-Жанейро вам предстоит миссия быть главой делегации. Что говорят о нашей стране зарубежные спортсмены, председатели федераций, еще какие-то люди?

Александр Гагиев:

Конечно же, наша страна узнаваемая в мире спорта. Естественно, благодаря заслугам наших спортсменов и тому, что делается в нашей стране. Потому что в Баку, когда обсуждался вопрос проведения следующих Игр, в том числе рассматривалась наша страна, когда голландцы отказались. Поэтому президент Европейского Национального олимпийского комитета так и заявил: «Вы сегодня готовы, мы знаем, что у вас есть. Вы провели чемпионат мира по хоккею, у вас замечательная база». Я думаю, еще решение будет принято. Конечно же, нельзя сказать, что только спортивная база прославляет нашу страну. Сегодня без Дарьи Домрачевой, Виктории Азаренко, Василия Кириенко – конечно, это тоже своего рода реклама. Я думаю, что они очень большой вклад вносят в то, чтобы нашу страну знали, узнавали.

Жалко, что в программе летних Олимпийских игр нет летнего биатлона. Медали бы Дарьи Домрачевой нам бы тоже пригодились. Вы были в Рио-де-Жанейро, насколько я знаю, летали с ознакомительной миссией. До Олимпиады уже меньше года, в следующем августе она состоится. Какие впечатления на вас произвел этот предолимпийский Рио?

Александр Гагиев:

Хочу сказать, что объекты строятся сегодня большими темпами, работают фактически круглосуточно. Готовность спортивных объектов сегодня около 90%. Помимо объектов спортивных, конечно, ведется очень большая работа еще и по строительству дорог, по всей инфраструктуре. Потому что сегодня Рио, в общем-то, такая большая строительная площадка. Делается все возможное, и Олимпиада, действительно, я думаю, будет проведена на самом высоком уровне.

А будут иметь наши спортсмены возможность почувствовать на себе этот тяжелый южноамериканский климат, эту смену часовых поясов? Может, стоит туда наших пловцов забросить на недельку для акклиматизации?

Александр Гагиев:

В Бразилии в этот период будет зима, климат очень схож с нашим, летним. То есть в пределах 20-28 градусов, может, чуть теплее, чуть холоднее. Мы были, в принципе, все вполне нормально. Очень близко, похож на наш климат. Поэтому тут проблем не должно быть. Главное нам угадать с перелетами. Сложность перелетов вопросы немножко вызывает. Но авиакомпании, я думаю, в следующем году сделают все, и стыковки будут более короткие, и удобные. В этом плане тоже будет все отработано.

В нашей стране культивируется много видов спорта. Так как вы считаете, может быть, не стоит распылаться на все, а, может, уделять внимание только тем, которые медали приносят?

Александр Гагиев:

Да, действительно, сегодня вообще в республике получило развитие около 160 видов спорта. Но если говорить об их развитии на государственной основе, то сегодня 46 видов спорта у нас, по которым созданы национальные штатные команды. Конечно, в основном это олимпийские виды спорта, на которых мы делаем основной упор и финансируем их максимально. Плюс традиционные виды. Таки, как самбо, кикбоксинг, водные лыжи. Те, которые у нас сегодня, можно сказать, ведрами привозят медали, тоже дают в нашу общую копилку, удельный вес имеют. Остальные виды имеют право на развитие, мы не можем сегодня запретить развиваться тому или иному виду. Пожалуйста, развивайтесь, есть федерация – мы ее признаем, они развиваются. Но с бюджета не финансируются. Либо вообще не финансируются, либо финансируются незначительно.

Есть Президентский спортивный клуб, который оказывает большую помощь нашему спорту. Насколько его помощь важна и нужна сейчас?

Александр Гагиев:

Помощь очень важна. Сегодня рад совместных проектов с Министерством, которые проводятся. Это и «Снежный снайпер», и многие другие. На сегодняшний день Президентский спортивный клуб большую помощь оказывает нашему подрастающему поколению. Детям выделяются стипендии, которые платятся на этом уровне. То есть это очень сильная поддержка для ребят, которые достигли каких-то первых результатов на международном уровне, действительно, есть к чему стремиться, дальше расти и до стипендии президентской и так далее.

Александр Славиевич, а мне теперь хочется спросить не о высоком спорте, великих спортсменах, а о бытовом спорте. Может быть, некрасивое название, но все-таки. Недавно Интернет-сообщество активно обсуждало возможность строительства в Минске сети социальных бассейнов. Не знаю, так это или не так, подтвердите или опровергните. Но все-таки какие объекты еще будут строиться?

Александр Гагиев:

Сегодня бассейны, по-моему, в Минске водятся фактически ежегодно. Такой план ввода бассейнов в исполкоме есть, потому что, наверное, в Минске как нигде у нас в республике они пользуются очень большим спросом. Что касается остальных объектов, хотелось бы отметить из крупных Дворец художественной гимнастики. Потому что наша художественная гимнастика давно заслужила свой дом. Поэтому в этом направлении готовы и проектные решения, сейчас они будут утверждаться. Я думаю, в ближайшее время будет работа начата. И, конечно, стройка, которая ведется прямо у стен Министерства. Это наш стадион знаменитый – «Динамо», который, в общем-то, должен стать и легкоатлетическим, и футбольным. Вот это, наверное, два основных направления из больших строек, что будут сделаны в ближайшие годы.

Вы сами спортзал посещаете или беговую дорожку, может быть?

Александр Гагиев:

Вы знаете, хотелось бы чаще. Больше у меня пробежки по утрам. С шести до семи уделяю пробежке, быстрой ходьбе. Два раза бассейн, потому что близко он, слава богу, находится. Есть такая возможность. И мы сейчас, наверное, одни из немногих, кто создал условия в Министерстве. Мы в том году ввели тренажерный зал, на первом этаже. У нас приспособленное помещение, поставили тренажеры, беговые дорожки. Оно небольшое, но вполне уютное и позволяет сегодня всем нашим специалистам (кому утром, кому в обед, после работы) посещать тренажерный зал, в общем-то, никуда не переезжая. Создали условия бытовые, можно принять душ.

Это по желанию или в обязательном порядке?

Александр Гагиев:

Это по желанию, но я хочу сказать, что зал, в общем-то, расписан очень плотно, желающих очень много.