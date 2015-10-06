Президентский спортивный клуб в 2015 году отмечает 10-летие: стипендии, соревнования и поддержка талантов

В Беларуси такой вид спорта, как снукер, пожалуй, популярным не назовешь. Вряд ли многие знают имя хотя бы одного белорусского бильярдиста. А ведь их немало. И достижений у этих мастеров кия достаточно. Например, есть чем гордиться юной Яне Шут. Чемпионка мира и Европы, неоднократная победительница первенства страны, 18-летняя снукеристка счастлива, что наконец-то интерес к ее неолимпийскому виду спорта начинает расти.

Яна Шут, стипендиат Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Я рада, что в нашей стране неолимпийский вид спорта начал признаваться так же, как олимпийский вид спорта, что нас поддерживают, любят. Не важно, чемпион мира ты по олимпийскому виду спорта или нет, ты все равно чемпион мира. Я горжусь, что я одна из бильярдисток, что бильярд все-таки признали. Бильярд до этого просто не воспринимали как спорт. А сейчас, так, как Президентский спортивный клуб поддерживает бильярдистов, бильярд стал восприниматься как спорт. Многие ходят в бильярдные клубы, играют и интересуются больше бильярдом.

Обратить на себя внимание, когда твой вид спорта не входит в олимпийскую семью, очень сложно. Однако такая организация, как Президентский спортивный клуб, не намерена поворачиваться спиной ни к одному спортсмену. А потому упорный труд, стремление становиться лучше изо дня в день и защищать цвета родного флага не могут не быть вознаграждены.

Яна Шут, стипендиат Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Большое спасибо Президентскому спортивному клубу за то, что дал мне стипендию. Это мне очень помогло. Благодаря этой стипендии я смогла съездить на чемпионат Ирландии, чемпионат Европы.

Однако материальная сторона стипендии – это еще не все. Больше приятно и ценно внимание. Любому человеку нужна поддержка, а спортсмену – тем более. И когда твой вид спорта не самый распространенный в стране, бороться на площадках становится еще тяжелее. Пятиборцу Кириллу Касьянику об этом известно не понаслышке.

Кирилл Касьяник, стипендиат Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Поддержка никогда не бывает лишней. Хоть какая-то поддержка, она всегда помогает, спортсменам это очень важно. Большое спасибо Президентскому спортивному клубу за то, что он поддерживает талантливых спортсменов, ищет их, находит, дает им шанс выступать. Здорово, что в нашей стране спорт понимают, популяризируют и поддерживают.

Не может не радовать тот факт, что в последнее время внимание к такому виду спорта, как пятиборье, растет. Отличное подтверждение тому и финал Кубка мира, который прошел у нас в июне 2015 года.

А вот гимнастика, пожалуй, не может сетовать на отсутствие внимания. Наши грации раз за разом завоевывают медали чемпионатов мира и Европы, а в стране проводятся различные соревнования мирового уровня. Постоянно растущее количество юных «художниц», стремящихся покорять самые невероятные гимнастические высоты и приносить нашей стране медали, растет из года в год. Сейчас в стране созданы все условия, чтобы талантливые грации оттачивали свое мастерство.

Анастасия Рыбакова, стипендиат Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

В любом деле тяжело. Все-таки труд, страх, боль. Потом уже все хорошо, нормально. Обращают внимание, находят в тебе потенциал. Я считаю, это важнее, чем денежная премия.

Марина Лобач, член Центрального совета Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Важно, что в нашей стране поддерживается детский спорт, юношеский спорт. Детям это помогает, потому что не всегда могут заботиться тренеры, другие организации. Чем больше будут помогать детям, особенно молодежному спорту, тем быстрее у нас будет наше настоящее и будущее. Президентский спортивный клуб держит на высоте наш спорт.

За талантливой молодежью в нашей стране действительно следят неустанно. Будущим профессиональным спортсменам помогают как словом, так и делом. А это, безусловно, подталкивает их не только в желании развиваться, но и биться за свою страну.

Александра Саснович, к слову, может смело считать рекордсменкой. Президентскую стипендию она получала пять лет подряд.

Александра Саснович, 5-кратный стипендиат Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Мне очень приятно на самом деле внимание, но, я считаю, финансовая поддержка более важную роль сыграла. Я чувствовала себя независимым и взрослым человеком. Мы знаем, что теннис – это недешевый вид спорта. И эти деньги уходили на инвентарь, на витамины, на турниры. На самом деле очень важна финансовая поддержка, внимание. И, вообще, у нас очень много талантливой молодежи. И я считаю, что правильно, что помогают. Стоит так и дальше развиваться.

Марина Лобач, член Центрального совета Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Я думаю, любому ребенку приятно, когда о нем заботятся. И особенно маленьким детям, потому что они «горячие», они серьезные, они интересные. Им хочется себя показать. Когда о них еще и заботятся, то это вдвойне накладывает уверенность в завтрашнем дне.

Сейчас в Беларуси немало соревнований местного и республиканского масштабов, которые помогают не просто найти спортивные таланты нашей страны, но и подняться им выше по пьедестальной лестнице. Из года в год проводятся и набирают все большую популярность такие соревнования для детей и подростков, как «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Снежный снайпер». Каждый может найти что-то себе по душе.

Марина Лобач, член Центрального совета Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Да, будут новые проекты, которые с удовольствием будут поддерживаться всеми членами Президентского спортивного клуба.

Про развитие спорта в нашей стране не забывают ни на секунду, а потому можно не сомневаться, что в будущем в Беларуси пройдет еще не одно соревнование высочайшего уровня, нашими спортсменами будет завоевано еще множество наград и кубков и, безусловно, на спортивном небосклоне нашей страны загорится еще не одна звезда. А Президентский спортивный клуб будет готов подставить плечо. Они не пропустят и не упустят ни одного таланта, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.