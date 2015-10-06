«На хорошем мировом уровне». Какой видят иностранцы Беларусь спортивную

Николай Карполь, главный тренер ВК «Уралочка» (Россия):

Я к себе приезжаю, а не к вам.

Этот тренер в представлении не нуждается. Человек-легенда Николай Карполь объездил если не целый мир, то как минимум его половину. Его послужной список впечатляет и недвусмысленно намекает: он один из выдающихся волейбольных коучей современности. И, что самое главное, не последнее место в сердце оставила работа в нашей национальной сборной на наших спортивных объектах.

Николай Карполь, главный тренер ВК «Уралочка» (Россия):

Сдали «Чижовку», там можно проводить матчи, тренироваться. Жилое строительство, частное, машин поток большой, в Минске уже пробки. Все это говорит о повышении благосостояния людей.

Конный центр в Ратомке менял названия как перчатки. Но неизменным оставалось одно – уровень подготовки спортсменов. Конечно, не всегда все было гладко и с финансированием, и с материальной базой. Фердинанд Кибизов здесь рос сам и видел, как меняется комплекс. Ему-то есть с чем сравнивать.

Фердинанд Кибизов, старший тренер сборной России по конному спорту:

Это одна из лучших баз вообще в нашем регионе. В России не так много таких хороших баз. Сюда мы приезжаем, вы правильно отметили, с 1970 года сборная команда тогда Союза (сейчас – России), регулярно участвуем в турнирах, с удовольствием. Тепло нас принимают, спортсменам очень нравится.

Центр фристайла еще до открытия привлек к себе пристальное внимание за рубежом. Шутка ли – объекту нет равных во всей Европе. Готовиться к соревнованиям здесь можно и летом, и зимой.

Поэтому поначалу скромный ручеек гостей после открытия превратился в настоящую бурную реку. Те же россияне с их огромной территорией и финансированием выстраиваются в очередь, чтобы провести здесь учебно-тренировочный сбор.

Дмитрий Кавунов, главный тренер сборной России по фристайлу:

Такое ваше сооружение круглогодичное дает возможность всем детям тренироваться. Я думаю, у вас большое будущее. Нигде нет таких сооружений, пока еще никто не построил. И я сомневаюсь, что это в ближайшем будущем у кого-то еще появится.

Швейцарцы также сделали себе имя во фристайле. Крестоносцы часто приземляются на пьедестал мировых чемпионатов. Но о таком Центре могут только мечтать.

Майкл Рот, главный тренер сборной Швейцарии по фристайлу:

Я приезжал в течение трех лет и видел, как комплекс наполнялся красотой. Я консультировал ваших специалистов при строительстве. Кроме того, я видел другие объекты («Минск-Арену», «Чижовка-Арену»), побывал на конькобежном стадионе. Впечатлили «Раубичи», где проходил юниорский чемпионат мира по биатлону. В общем, я вижу, что в Беларуси придается большое значение спорту и физической культуре. Конечно, я обязательно включу в план работы двухразовые сборы в Минске в Центре фристайла, ведь вся наша инфраструктура находится под открытым небом. У вас же можно тренироваться вне зависимости от погоды и времени года.

На нашей базе тренируются и гранды, и те, кто хочет быть в мировой элите. Сборная Казахстана сразу с поезда приехала на тренировку.

Мурат Аблетифов, главный тренер сборной Казахстана по фристайлу:

Чувствуется как дома: встречают, лелеют, обхаживают. Отличные условия, тепло. До этого мы были в Чехии, там на улице, все под открытым небом. Там было то холодно, то жарко, то ветер. А здесь постоянно один климат.

Артур Котенко в Беларуси с 2013 года. Он полностью здесь освоился. И на поле, и за его пределами. Инфраструктура, отношение ко спорту, даже элементарная еда. В Синеокой ему все по душе.

Артур Котенко, голкипер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Драники, деруны очень вкусные. Отличный выбор продукции всякой разной, особенной для моего подрастающего сына. «Борисов-Арена», конечно, замечательная арена футбольная, на ней очень приятно играть.

Теперь даже сам спортсмен затрудняется ответить, где его дом: в Эстонии, откуда он родом, или здесь, где он живет уже почти два года.

Артур Котенко, голкипер ФК «Шахтер» (Солигорск):

О Беларуси сложилось очень приятное впечатление. Я приехал на автобусе, меня все поразило, было классно. Я доволен. Такие широкие улицы, проспекты.

Британец Эндрио Гриффитс – технический делегат Международной федерации конного спорта. Он видел, когда Беларусь делала первые шаги в реконструкции комплекса в Ратомке. Теперь здесь регулярно проходят этапы Кубка мира, которые даже являются лицензионными к Олимпийским играм.

Всего за пару лет наши блеклые манежи и разминочные поля превратились в базу, которые принимают топ-турниры. Оценка от исконно конной Британии, поверьте, дорогого стоит.

Эндрио Гриффитс, технический делегат Международной федерации конного спорта:

Я приезжаю сюда уже 12 лет подряд. Помню время, когда здесь ничего не было. Был только один старый манеж. Как технический делегат я объездил весь мир и смело могу утверждать: то, что построено в Ратомке, – отличный комплекс с изумительной инфраструктурой. Здесь хорошие условия для развития конного спорта. Я был также в Минске, видел много других спортивных объектов. Все они впечатляют. Вы молодцы, движетесь в правильном направлении, у вас все очень хорошо. Я бы сказал, на хорошем мировом уровне.

Беларусь не может похвастать огромной территорией, большим количеством ресурсов и огромными денежными вливаниями в спорт. Важно другое – каждый рубль находит своего адресата и расходуется на дело. У нас есть топ-спорстмены, у нас есть топ-объекты, у нас созданы должные условия как для спорта высших достижений, так и для поддержания здорового образа жизни. И в мире Беларусь спортивную знают и уважают, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.