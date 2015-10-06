Новые возможности для спортсменов. Академия тенниса распахнула двери нового крытого зала

С чего начинается теннис? Казалось бы, с ракетки и мяча. Однако неделю необходима динамика слияния силы и ума. Теннис - не просто спорт. Для многих он превращается в смысл жизни.

В Минске есть место, где воедино собрано все самое лучшее для воспитания будущих чемпионов.

Совсем недавно Академия тенниса распахнула двери нового крытого зала, который включает четыре корта с современным покрытием. Оно обеспечивает дополнительную амортизацию, снимает нагрузки на мышцы и суставы. Отвечает последним мировым стандартам.

Здесь заслуженный теннисист Владимир Волчков трудится на благо подрастающего поколения. Он уверен: чтобы дела пошли в гору, нужно собрать самых талантливых детей и тренеров под одной крышей.

Возможно, Владимир и не подозревает, что Данила пришел в теннис после того, как по телевизору воодушевился его игрой. Пока одноклассники после школы играют на улице, Данила отправляется на тренировку. Несмотря на юный возраст, мальчик в теннисе уже 8 лет.

Из своих 22 лет жизни Егор Герасимов 16 посвятил игре. Сегодня он член сборной Беларуси по теннису. Мастер спорта международного класса.

Кроме таланта и способностей спортсмен должен обладать физической и моральной готовностью к различным трудностям. Необходимы быстрота, выносливость, психологическая устойчивость и, конечно, умение адаптироваться на новом корте. Но самое главное - вера в себя и свою месту!