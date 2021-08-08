Прямой эфир

ОИ в Токио. В заключительный соревновательный день наши спортсмены участвовали в двух финалах

08 августа 2021 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Токио проходит церемония закрытия XXXII Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они вошли в историю как самые неординарные. Знаменосцем белорусской команды выступает представитель пятиборья Илья Полозков.

ОИ в Токио. В заключительный соревновательный день наши спортсмены участвовали в двух финалах-1

В утренней сессии в заключительный соревновательный день были разыграны 13 комплектов медалей. Наши спортсмены участвовали в двух финалах.

ОИ в Токио. В заключительный соревновательный день наши спортсмены участвовали в двух финалах-4

Завершили соревнования гимнастки. 8 августа выступили групповички. Они соревновались в многоборье. Команда, которую составили Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина и Карина Ермоленко, заняла пятое место в итоговом протоколе.

ОИ в Токио. В заключительный соревновательный день наши спортсмены участвовали в двух финалах-7

Девушки улучшили предварительный результат: после квалификации они шли восьмыми. Золото в этой дисциплине досталось сборной Болгарии.

ОИ в Токио. В заключительный соревновательный день наши спортсмены участвовали в двух финалах-10

Велосипедистка Татьяна Шаракова, выступавшая в омниуме, стала 16-й. За четыре вида программы ей удалось набрать 36 очков. Больше всего баллов было заработано в скретче.

ОИ в Токио. В заключительный соревновательный день наши спортсмены участвовали в двух финалах-13

Олимпийской чемпионкой стала Дженнифер Валент из США, которая положила в актив 124 пункта.

# Олимпиада 2020 # Илья Полозков # Анастасия Молоканова # Анастасия Рыбакова # Анна Гайдукевич # Арина Цицилина # Карина Ермоленко # Татьяна Шаракова # Дженнифер Валент # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен
08 августа 2021 11:32

Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен

Отрыв – всего два золота. Кто лидирует в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио?
07 августа 2021 20:33

Отрыв – всего два золота. Кто лидирует в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио?

Белорусские хоккеисты продолжают бороться за Кубок Салея. Как сыграли команды из группы В?
07 августа 2021 20:32

Белорусские хоккеисты продолжают бороться за Кубок Салея. Как сыграли команды из группы В?