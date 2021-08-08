ОИ в Токио. В заключительный соревновательный день наши спортсмены участвовали в двух финалах

В Токио проходит церемония закрытия XXXII Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они вошли в историю как самые неординарные. Знаменосцем белорусской команды выступает представитель пятиборья Илья Полозков.

В утренней сессии в заключительный соревновательный день были разыграны 13 комплектов медалей. Наши спортсмены участвовали в двух финалах.

Завершили соревнования гимнастки. 8 августа выступили групповички. Они соревновались в многоборье. Команда, которую составили Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина и Карина Ермоленко, заняла пятое место в итоговом протоколе.

Девушки улучшили предварительный результат: после квалификации они шли восьмыми. Золото в этой дисциплине досталось сборной Болгарии.

Велосипедистка Татьяна Шаракова, выступавшая в омниуме, стала 16-й. За четыре вида программы ей удалось набрать 36 очков. Больше всего баллов было заработано в скретче.