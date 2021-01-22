После старта второго тура ЧРБ по индорхоккею в тройке лидеров оба «Минска» и «Строитель»

Новости Беларуси. В Минске стартовал второй тур чемпионата страны по индорхоккею среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Семь коллективов вновь сыграют друг с другом, чтобы приблизиться к званию сильнейшей дружины.

После минувшего тура безупречный результат показали спортсмены из команды «Минск-1», которым удалось выиграть все шесть противостояний. Ближайшим преследователем оказался «Строитель», уступивший как раз лишь «горожанам». Третью позицию закрывает «Минск-2».

Текущий круг пока особых сюрпризов не преподнес. Необычной разве что можно назвать ничью, которая зафиксирована в матче сборной Гомельской области и второй команды «Минска». В свою очередь, фавориты проблем совершенно не ощутили и свои поединки уверенно выиграли. Безусловно, самой важной игрой для «Строителя» и «Минска» станет очное противостояние, которое пройдет в последний день соревнований.

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск-1»:

Мы готовимся ко второму туру, чтобы был запас, потому что это середина чемпионата и хотим провести его достойно с хорошим показателем, результатами. Конечно, хотелось бы, чтобы досрочно все решилось, но, если не получится, то есть запасной вариант – третий тур, решающий.

Второй тур завершится 24 января. Чемпионат страны проводится по круговой системе. Спортсменов ожидает еще один тур, который пройдет с 12 по 14 февраля.