С одной палкой и после падения. Логинов выиграл индивидуальную гонку на КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку в рамках седьмого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку в рамках седьмого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
А сделать это было непросто. И дело здесь не столько в высокой стоимости каждого промаха, как раз наоборот: Логинов в этой гонке закрыл все 20 мишеней. А вот в мелочах не везло: сначала пришлось вручную досылать патрон, потом случилось досадное падение, после которого россиянину пришлось какое-то время бежать с одной палкой. Несмотря на это, Логинов показал лучшее время на финише.
Вторым стал норвежец Стурла Холм Лагрейд, третьим – француз Кантен Фийон-Майе.
Выше всех из белорусов забрались Антон Смольский и Никита Лобастов: у них 28 и 32-е места соответственно.