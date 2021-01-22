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С одной палкой и после падения. Логинов выиграл индивидуальную гонку на КМ по биатлону

22 января 2021 19:07
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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку в рамках седьмого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С одной палкой и после падения. Логинов выиграл индивидуальную гонку на КМ по биатлону-1

А сделать это было непросто. И дело здесь не столько в высокой стоимости каждого промаха, как раз наоборот: Логинов в этой гонке закрыл все 20 мишеней. А вот в мелочах не везло: сначала пришлось вручную досылать патрон, потом случилось досадное падение, после которого россиянину пришлось какое-то время бежать с одной палкой. Несмотря на это, Логинов показал лучшее время на финише.

С одной палкой и после падения. Логинов выиграл индивидуальную гонку на КМ по биатлону-4

Вторым стал норвежец Стурла Холм Лагрейд, третьим – француз Кантен Фийон-Майе.

С одной палкой и после падения. Логинов выиграл индивидуальную гонку на КМ по биатлону-7

Выше всех из белорусов забрались Антон Смольский и Никита Лобастов: у них 28 и 32-е места соответственно.

# Биатлон # Александр Логинов # Кантен Фийон-Майе # Фотофакт

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