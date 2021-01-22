С одной палкой и после падения. Логинов выиграл индивидуальную гонку на КМ по биатлону

А сделать это было непросто. И дело здесь не столько в высокой стоимости каждого промаха, как раз наоборот: Логинов в этой гонке закрыл все 20 мишеней. А вот в мелочах не везло: сначала пришлось вручную досылать патрон, потом случилось досадное падение, после которого россиянину пришлось какое-то время бежать с одной палкой. Несмотря на это, Логинов показал лучшее время на финише.