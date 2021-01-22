В Минске строят новый теннисный корт. В нём можно будет проводить матчи Кубка Дэвиса и Кубка Федерации

Новости Беларуси. Не имеет аналога в Беларуси и даже соседних странах. Новый минский теннисный комплекс на улице Жудро планируют ввести в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Объект строится на базе Городского центра олимпийского резерва по теннису. Здесь планируют девять крытых кортов, чтобы любители и профессионалы могли заниматься независимо от погоды. Также отведено место под бассейны, купели, трибуны и автостоянку.