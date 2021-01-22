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В Минске строят новый теннисный корт. В нём можно будет проводить матчи Кубка Дэвиса и Кубка Федерации

22 января 2021 18:28
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Новости Беларуси. Не имеет аналога в Беларуси и даже соседних странах. Новый минский теннисный комплекс на улице Жудро планируют ввести в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске строят новый теннисный корт. В нём можно будет проводить матчи Кубка Дэвиса и Кубка Федерации-1

Объект строится на базе Городского центра олимпийского резерва по теннису. Здесь планируют девять крытых кортов, чтобы любители и профессионалы могли заниматься независимо от погоды. Также отведено место под бассейны, купели, трибуны и автостоянку.

В Минске строят новый теннисный корт. В нём можно будет проводить матчи Кубка Дэвиса и Кубка Федерации-4

Площадки соответствуют всем международным стандартам. Это значит, что будущий комплекс сможет принимать крупные соревнования, в том числе матчи первой группы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

# Государственная политика в области спорта # Фотофакт

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