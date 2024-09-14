90-летняя минчанка участвует в полумарафонах – интервью

Расскажите про свою историю участия в полумарафонах. Первый был к 950-летию Минска. В этом году тоже бежали. Какая разница, какая дистанция, какие достижения?

Екатерина Забенько, СТВ: Древний и современный, музыкальный и спортивный – все это Минск. Буквально всего несколько сотен метров от нашей студии до Дворца спорта. Преодолеть расстояние можно в среднем темпе всего за 5 минут. Время уже посчитали участники Олимпийского дня, который пройдет на площадке у Дворца спорта. В наш эфир буквально вбегает Полина Алексеевна Кацуба. 90-летняя минчанка не обращает внимания на цифру в паспорте. Ей уже покорились многие дистанции, среди которых и международные. Как итог – более 40 наград. Полина Алексеевна у нас в студии!

Полина Кацуба, жительница Минска:

Я сижу, и вдруг по телевизору говорят: городу-герою Минску 950 лет, марафон. А что я сижу? Я всю жизнь бегаю для здоровья.

Екатерина Забенько:

Как вы тренируетесь?

Полина Кацуба:

Каждое утро – дождь, снег меня не держит. Как только сяду на кровать… Все, бери куртку и дуй на озеро. Это такая красота. Сама себя заставляю.

Екатерина Забенько:

Какие результаты были на полумарафоне в этом году?

Полина Кацуба:

В этом полумарафоне я бежала просто как участница от спортивной организации. Мне Иван Тихон позвонил, многократный чемпион по толканию молота. Он говорит: Полина Алексеевна, как самочувствие? Я говорю: ползком, но все равно за спорт. Я никогда не готовлюсь, я просто встала и пошла.