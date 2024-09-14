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90-летняя минчанка участвует в полумарафонах – интервью

14 сентября 2024 09:29
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Екатерина Забенько, СТВ:
Древний и современный, музыкальный и спортивный – все это Минск. Буквально всего несколько сотен метров от нашей студии до Дворца спорта. Преодолеть расстояние можно в среднем темпе всего за 5 минут. Время уже посчитали участники Олимпийского дня, который пройдет на площадке у Дворца спорта. В наш эфир буквально вбегает Полина Алексеевна Кацуба. 90-летняя минчанка не обращает внимания на цифру в паспорте. Ей уже покорились многие дистанции, среди которых и международные. Как итог – более 40 наград. Полина Алексеевна у нас в студии!

Расскажите про свою историю участия в полумарафонах. Первый был к 950-летию Минска. В этом году тоже бежали. Какая разница, какая дистанция, какие достижения?

90-летняя минчанка участвует в полумарафонах – интервью-2

Полина Кацуба, жительница Минска: 
Я сижу, и вдруг по телевизору говорят: городу-герою Минску 950 лет, марафон. А что я сижу? Я всю жизнь бегаю для здоровья.

Екатерина Забенько:
Как вы тренируетесь?

Полина Кацуба:
Каждое утро – дождь, снег меня не держит. Как только сяду на кровать… Все, бери куртку и дуй на озеро. Это такая красота. Сама себя заставляю. 

Екатерина Забенько:
Какие результаты были на полумарафоне в этом году?

Полина Кацуба:
В этом полумарафоне я бежала просто как участница от спортивной организации. Мне Иван Тихон позвонил, многократный чемпион по толканию молота. Он говорит: Полина Алексеевна, как самочувствие? Я говорю: ползком, но все равно за спорт. Я никогда не готовлюсь, я просто встала и пошла.

Подробности смотрите в видео

# Екатерина Забенько # День города в Минске # Полина Кацуба

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