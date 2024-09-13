Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Барысом»

Хоккеисты минского «Динамо» провели очередной выездной поединок в КХЛ. В Астане «зубры» встречались с местным «Барысом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды долго разгонялись и смогли распечатать ворота только во втором периоде. И тут шайбы посыпались как из рога изобилия. Вадим Мороз открыл счет, а через полторы минуты Маклауд в контратаке восстановил равновесие. Не прошло и минуты, как Мороз оформил дубль.

На исходе третьего периода динамовцы вновь выдали результативный отрезок. Сначала ворота «Барыса» поразил Дюбе. Когда хозяева площадки сняли вратаря, счет заброшенным шайбам в сезоне открыл Даниил Сотишвили. А за минуту до сирены Вадим Мороз оформил хет-трик и установил окончательный счет матча. Команда Дмитрия Квартальнова победила 5:1.