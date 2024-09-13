3 возраста, 21 одна команда – в Минске стартовал Кубок Федерации по хоккею

Участие в нем принимают детско-юношеские команды из семи регионов Беларуси. Это масштабный просмотровый турнир в юношеские сборные. В трех возрастных категориях – до 13, 14 и 15 лет. Кроме того, в турнире кандидаты в сборные проходят обкатку в конкурентной среде.

Сергей Кислый, главный тренер команды Гродненской области:

Очень полезный турнир. Здесь уже играют немножко на других скоростях. Все-таки, как ни крути, это сборная области. Там, в других областях, скажем, поболее катков, чем у нас. У нас, к сожалению, только одна Лида. Там есть где побольше выбора. Поэтому в первую очередь здесь нужно... Ребятам нужно быстрее играть и привыкать к более высоким скоростям. Ну, это им пойдет только на пользу. То есть они быстрее будут расти в мастерстве своем.