Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Новости Беларуси. На неделе нас ждет очень интригующий матч: БАТЭ будет гостить в Лондоне у «Челси», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Это матч Лиги Европы. В клубном рейтинге УЕФА «Челси» идет на 20-м месте. БАТЭ располагается на 63-й позиции.

«Челси» из года в год входит в десятку самых дорогих футбольных клубов мира. Более 420 миллионов долларов – бюджет за 2017 год, финансовые расходы БАТЭ более чем в 100 раз скромнее.

Общая трансферная стоимость «Челси» – 891 млн евро, БАТЭ – 17 млн евро.

Кстати, в актуальном составе лондонцев самый дорогой вратарь мира – испанец Кепа Арритабалага. Его переход из испанского «Атлетико» обошелся в 80 млн евро.

В борисовской команде лучшим по этому показателю является Михаил Гордейчук – 2,2 млн евро.

Средний возраст английской команды – 27,8 лет, БАТЭ – 26,5 лет.

Любопытно, что в заявленном составе на игру в английской команде всего три представителя этой страны, тогда как БАТЭ играет практически белорусским коллективом. В протоколе – четыре легионера. Оба тренера пришли в команды летом 2018 года. Алексей Бага сменил Олега Дулуба в июне.

Маурицио Сарри стал у руля «Челси» в июле. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным СМИ, итальянский специалист зарабатывает в английском клубе около 6 млн евро в год.

Ожидаемая стоимость реконструкции домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж» превысила 1 млрд евро, что сделает эту футбольную арену самой дорогой в Европе. Цена «Борисов-Арены» оценивается примерно в 58 млн долларов.

В букмекерских конторах коэффициент на выигрыш «Челси» близок к 1. Шанс, что борисовский клуб вернется из Англии с победой, уходит за 20.