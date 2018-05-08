Третье подряд поражение на ЧМ по хоккею-2018: белорусская сборная проиграла российской

Парням Дэйва Льюиса противостояли росссияне, два предыдущих матча завершившие с одинаковым счетом 7:0. На этот раз наши восточные соседи забросили «всего» шесть шайб, правда, снова не пропустили. Ну а белорусские хоккеисты вновь оставили удручающее впечатление.

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею 7 мая потерпела третье кряду поражение на Чемпионате мира в Дании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После первого периода еще теплилась надежда если не на благоприятный исход, то хотя бы на поражение с достойным счетом (россияне отличились лишь раз). Но затем все встало на свои места. Беззубое нападение и пластилиновая защита – вот слагаемые игры нашей сборной на этом турнире.

В остатке поражение, на этот раз от россиян со счетом 0:6. Впереди у сборной Беларуси день отдыха, а 9 мая предстоит игра со Швейцарией.

Дэйв Льюис покинул пост Главного тренера сборной Беларуси по хоккею