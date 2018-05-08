Прямой эфир

Третье подряд поражение на ЧМ по хоккею-2018: белорусская сборная проиграла российской

08 мая 2018 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею 7 мая потерпела третье кряду поражение на Чемпионате мира в Дании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парням Дэйва Льюиса противостояли росссияне, два предыдущих матча завершившие с одинаковым счетом 7:0. На этот раз наши восточные соседи забросили «всего» шесть шайб, правда, снова не пропустили. Ну а белорусские хоккеисты вновь оставили удручающее впечатление.

Третье подряд поражение на ЧМ по хоккею-2018: белорусская сборная проиграла российской-1

После первого периода еще теплилась надежда если не на благоприятный исход, то хотя бы на поражение с достойным счетом (россияне отличились лишь раз). Но затем все встало на свои места. Беззубое нападение и пластилиновая защита – вот слагаемые игры нашей сборной на этом турнире.

В остатке поражение, на этот раз от россиян со счетом 0:6. Впереди у сборной Беларуси день отдыха, а 9 мая предстоит игра со Швейцарией.

Дэйв Льюис покинул пост Главного тренера сборной Беларуси по хоккею

# Чемпионат мира по хоккею # Дэйв Льюис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Четвертьфинал Беларуси по мини-футболу-2018. Итоги вторых матчей
08 мая 2018 10:12

Четвертьфинал Беларуси по мини-футболу-2018. Итоги вторых матчей

Как изменились правила Минского полумарафона в 2018 году?
08 мая 2018 10:07

Как изменились правила Минского полумарафона в 2018 году?

Дэйв Льюис покинул пост Главного тренера сборной Беларуси по хоккею
08 мая 2018 07:38

Дэйв Льюис покинул пост Главного тренера сборной Беларуси по хоккею