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Данила Климович отметился заброшенной шайбой в АХЛ

24 октября 2022 12:14
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Данила Климович отметился заброшенной шайбой за «Абботсфорд» в АХЛ. Правда, это его клубу все равно не помогло. «Кэнакс» по всем статьям проиграли «Коачелла Вэлли» – 4:7, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данила Климович отметился заброшенной шайбой в АХЛ-1

Наш форвард реализовал большинство, сделав счет – 3:2. Но за оставшееся время соперник сумел разгромить хозяев. В активе белорусского хоккеиста также четыре броска в створ, а в пассиве показатель полезности -2. Всего же в четырех матчах со старта сезона Климович имеет два результативных действия – гол и передачу.

# Хоккей # Данила Климович # Фотофакт

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