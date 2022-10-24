Данила Климович отметился заброшенной шайбой в АХЛ

Данила Климович отметился заброшенной шайбой за «Абботсфорд» в АХЛ. Правда, это его клубу все равно не помогло. «Кэнакс» по всем статьям проиграли «Коачелла Вэлли» – 4:7, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард реализовал большинство, сделав счет – 3:2. Но за оставшееся время соперник сумел разгромить хозяев. В активе белорусского хоккеиста также четыре броска в створ, а в пассиве показатель полезности -2. Всего же в четырех матчах со старта сезона Климович имеет два результативных действия – гол и передачу.