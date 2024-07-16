73 метра 3 сантиметра – новый национальный рекорд по метанию копья установил Иван Власовец

Данные соревнования – это смотр подрастающего поколения. Через несколько лет именно эти юные спортсмены будут задавать тон, устанавливать национальные рекорды и бороться за медали престижных стартов. На этом турнире атлетам предстоит разыграть 41 комплект медалей. Победители и призеры будут определены не только в личном, но и в общекомандном зачете. В актив каждой дружины пойдут по 3 лучших результата, показанные спортсменами в своих дисциплинах.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Такие старты, как матчи-встречи Союзного государства по легкой атлетике очень важны, потому что это возможность нашим атлетам выступить, увидеть своих соперников из Союзного государства и, соответственно, показать высокий результат. Те дети, которые участвовали в играх стран СНГ, они практически к нам приехали сегодня. На один год стали старше, соответственно, мы этот возраст дальше продолжаем вести к спорту высших достижений.

Наших ребят не остановить, потому что они верят и знают, что когда-то эта ситуация завершиться и им придется выйти, выступить и показать свое настоящее имя. Поэтому они работают, как и прежде. Тренерский состав точно такой же остался, который выведет наших спортсменов на высокие результаты, которые они продемонстрируют на международной арене.