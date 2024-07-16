Минское «Динамо» повторно сыграет с «Пюником» в квалификации Лиги чемпионов

Минское «Динамо» повторно сыграет с «Пюником» в матче квалификации футбольной Лиги чемпионов. На сей раз хозяином поля будет армянский коллектив, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обслуживать встречу доверено израильской бригаде арбитров. Главным назначен Снир Леви. В первом матче была зафиксирована безголевая ничья. Старт дуэли в Ереване в 19 часов по белорусскому времени. Чтобы выйти в основной раунд главного Еврокубка, командам необходимо преодолеть 4 раунда отбора.