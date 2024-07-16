В Доме футбола состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Беларуси

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. Нужно отметить, что процедура проводилась в слепом формате, то есть не было сеяных и несеяных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. Нужно отметить, что процедура проводилась в слепом формате, то есть не было сеяных и несеяных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наиболее интересной парой видится минское «Динамо» против «Немана». Это действующий чемпион и прошлогодний обладатель Кубка. Не лишено интриги и противостояние географических соседей: БАТЭ с «Торпедо». Матчи пройдут с 26 по 28 июля.