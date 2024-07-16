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Хоккеисты «Бреста» и «Металлурга» примут участие в «Евро-Азиатском Кубке дружбы»

16 июля 2024 14:08
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Определены формат и участники «Евро-Азиатского Кубка дружбы» по хоккею. Нашу страну в турнире представят «Брест» и «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Бреста» и «Металлурга» примут участие в «Евро-Азиатском Кубке дружбы»-1

«Сталевары», как и «Нефтяник» из Альметьевска, начнут борьбу за трофей сразу с «финала четырех». А на первой, групповой стадии, выступят «Арлан» из Казахстана, наш «Брест», «Хумо» из Узбекистана и российский АКМ. Матчи этой стадии пройдут в Узбекистане с 15 по 18 августа. Решающие сражения состоятся в январе 2025 года. Место действа пока не определено.

# Хоккей

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