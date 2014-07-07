Белорусские рыбаки-спортсмены отправились в Бельгию ловить рыбу весом 3 кг, закидывая удочку на 50 метров

На сегодняшний день в Беларуси очень много людей, которые любят рыбную ловлю. И в последнее время ее популярность обретает обороты. Вот только цели у многих рыбаков совсем иные. Для рыбаков - любителей - это способ прекрасного времяпровождения, а для спортсменов - стремление к успеху, победе и заслуженной награде. В студии программы «УТРО» на СТВ - рыбаки-спортсмены, которые только недавно вернулись с Чемпионата Европы по рыбной ловле удочкой.

Вы буквально на днях вернулись из Бельгии, где проходит Чемпионат Европы по рыбной ловле. Беларусь уже не в первый раз принимает участие в подобных соревнованиях. С какими наградами, впечатлениями вы вернулись?

Олег Закржевский, капитан сборной команды Беларуси по рыбной ловле:

Чемпионат - очень серьезное мероприятие. За всю историю в нем принимали участие команды из 37 стран. Беларусь в первый раз дебютировала на этом Чемпионате в 2011 году в Польше. С того состава в этом году в Бельгию поехало три спортсмена. В Бельгии в этом году собралось не так много команд - всего 24. Но тем не менее форум был представительный - это 132 спортсмена, огромные спортивные делегации, все на высоком уровне.

Как выглядит Чемпионат Европы по рыбной ловле? Наверное, большое количество участников и маленькое количество рыбы?

Олег Закржевский:

Вы почти угадали! В наше распоряжение был предоставлен канал шириной 100 метров и длиной - 7 км., рыбы там было совсем немного, чтобы придать немного «живности» и «остроты» на 40 тыс. евро в канал был запущен лещ. Достаточно крупные. Попадались лещи весом до четырех, даже более, килограмм. Но в целом рыбы было не много. Вся территория канала была огорожена. Были разбиты сектора. Каждый спортсмен получал в свое распоряжение участок берега - 10 метров или чуть более. Мы тянули жребий по которому каждый спортсмен попадал в отдельный сектор, и за 4 часа соревнования он должен был поймать максимальное количество рыбы по весу. И это важно: оценивали не по количеству, а по весу. Чем лучше улов, тем лучше результаты.

Отличаются ли бельгийские водоемы от белорусских?

Алексей Воличенко, член сборной команды Беларуси по рыбной ловле:

Отличается существенно. В Беларуси рыба не такая большая, она в основном мелкая, а там пришлось ловить леща, весом где-то до 3 кг.

А на что ловилось?

Алексей Воличенко:

Ловилось на дистанции дальнего заброса. Длина канала где-то 100 метров, то есть забрасывать нужно было приблизительно на 50, потому что основная рыба где-то на середине канала. Для белорусских спортсменов это новая дистанция для ловли, потому что в Беларуси дистанция 30-35 метров - это уже максимум. А тут пришлось ловить на 50 метрах! Некоторые рыболовы даже использовали бинокль для наблюдения за поплавком, потому что по-другому было очень сложно его разглядеть.

«Белорусское общество охотников и рыболовов». Сколько их приблизительно?

Юрий Шумский, председатель Республиканского совета РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Сегодня в обществе рыболовов-любителей порядка 27 тыс. человек. В этом году их должно быть больше. Есть серьезные ограничения для обычных рыболовов-любителей. А по общим подсчетам, где-то около миллиона человек хоть раз держали в руках удочку и в летний период до июля находятся на водоемах и занимаются рыболовством. Если говорить о профессиональных спортсменах Беларуси, то их где-то около 200. Им важно, кто победит, сумеет предугадать погодные условия, выбрать ту или иную снасть или приманку. Принцип рыболова - «Словил и отпустил»!

Есть ли особые приметы у рыбаков?

Олег Закржевский:

Безусловно, приметы есть. К примеру у меня есть талисман в виде скелетика, его снимают с удовольствием все иностранные телевизионщики на всех международных соревнованиях, всегда попадаю в кадр. Думаю и сейчас перед телекамерами он намагнитится и рыба начнет активно клевать! Рыболовный спорт - командный спорт! Изначально условия не могут быть равными. В каком-то секторе рыба плавает, в каком-то поплывет только через час. Разное количество рыбы. Поэтому результат объективен, он может складываться только из выступления групп, которые обладают общими знаниями, договоренностями, способами ловли. Схема везде одна: и зимой и летом поймать максимальное количество рыбы.

Как в мире обстоят дела с ловлей, кто ее ловит больше всего?

Алексей Воличенко, член сборной команды Беларуси по рыбной ловле:

В основном это англичане. Итальянцы, французы, бельгийцы также…

Как у белорусов шансы на то, чтобы выловить максимальный улов?

Алексей Воличенко, член сборной команды Беларуси по рыбной ловле:

На сегодняшний момент похвастаться медалями мы не можем, а в зимней ловле Беларусь становилась чемпионами мира в 2012 году. И прошедшей зимой мы заняли второе место.

Рыболовы-спортсмены получают от рыбалки такое же удовольствие, как спортсмены-любители?

Алексей Воличенко, член сборной команды Беларуси по рыбной ловле:

У нас немножко разные цели. У рыболова-любителя цель отдохнуть, порыбачить, провести время с удовольствием, а спортсмены - люди амбициозные, для них важен результат.

Олег Закржевский:

В Европе нас уже знают, потому что многое удается, многое получается. В прошлом году белорусы очень хорошо себя зарекомендовали как организаторы Чемпионата мира по мармышке, который прошел в городе Заславле. И в следующем году Беларуси доверили проведение Чемпионата Европы, который состоится на Гребном канале в последние выходные июня 2015 года.

Рыбная ловля. На какой ступени развития находится этот спорт? Он развивается или, наоборот, идет в упадок?

Алексей Воличенко:

Сейчас развивается фидерная ловля, то есть ловля с кормушками. На конце к леске привязана кормушка и она просто забрасывается в воду. Это достаточно бюджетный вид спорта, именно поэтому он так активно и развивается.

Недавно натыкаюсь на огромную статью, где была фотография рыбака с огромной рыбой и было подписано «Как правильно фотографироваться со своим ловом». Хотелось бы узнать лучшие советы рыбакам, которые, возможно, на днях соберутся порыбачить.

Алексей:

Поскольку сейчас жаркая погода, то лучшее время для рыбалки - раннее утро. Можно встать, например, в часа ночи, полежать у берега до 8 утра, а уже когда солнце начнет припекать, то отойти чуть подальше от берега. Что касается видов рыб, то сейчас любая рыба активна: карп, карась. С ловлей хищной рыбы сложнее.