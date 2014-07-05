Голландия обыграли Коста-Рику в серии послематчевых пенальти и в полуфинале встретится с Аргентиной

ЧМ-2014 по футболу. В матче 1/4 финала сборная Голландии обыграла Коста-Рику в серии послематчевых пенальти – 0:0 (p. 4:3).

Основное и дополнительное время не выявило победителя. Назрела серия пенальти.

На последней, 121-ой минуте экстра-тайма главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал принял решение заменить вратаря Яспера Силлессена на Тима Крула. И он вывел оранжевых в полуфинал, отразив 2 мяча.

Серия пенальти: Борхес – 0:1. Ван Перси – 1:1. Руис – 1:1 (вратарь). Роббен – 2:1. гонсалес – 2:2. Снайдер – 3:2. Боланьос – 3:3. Кайт – 4:3. Уманья – 4:3 (вратарь).

Матч 1/2 финала Голландия - Аргентина 9 июля в 23.00

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