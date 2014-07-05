Прямой эфир

Голландия обыграли Коста-Рику в серии послематчевых пенальти и в полуфинале встретится с Аргентиной

05 июля 2014 23:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЧМ-2014 по футболу. В матче 1/4 финала сборная Голландии обыграла Коста-Рику в серии послематчевых пенальти – 0:0 (p. 4:3).

Основное и дополнительное время не выявило победителя. Назрела серия пенальти.

На последней, 121-ой минуте экстра-тайма главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал принял решение заменить вратаря Яспера Силлессена на Тима Крула. И он вывел оранжевых в полуфинал, отразив 2 мяча.

Серия пенальти: Борхес – 0:1. Ван Перси – 1:1. Руис – 1:1 (вратарь). Роббен – 2:1. гонсалес – 2:2. Снайдер – 3:2. Боланьос – 3:3. Кайт – 4:3. Уманья – 4:3 (вратарь).

Матч 1/2 финала Голландия - Аргентина 9 июля в 23.00 

Чемпионат мира проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!  

# Чемпионат мира по футболу

Другие новости рубрики

Все новости
Очередная потеря у сборной Аргентины: Ди Мария получил мышечную травму бедра
05 июля 2014 18:49

Очередная потеря у сборной Аргентины: Ди Мария получил мышечную травму бедра

1:0. Аргентина обыграла Бельгию в матче 1/4 финала ЧМ-2014
05 июля 2014 17:56

1:0. Аргентина обыграла Бельгию в матче 1/4 финала ЧМ-2014

Судья вывел Бразилию в полуфинал? Хамес Родригес плакал, Диего Марадона посочувствовал Колумбии
05 июля 2014 15:39

Судья вывел Бразилию в полуфинал? Хамес Родригес плакал, Диего Марадона посочувствовал Колумбии