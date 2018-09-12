7:0. Хоккеисты «Динамо – Молодечно» разгромили молодёжную сборную в рамках Экстралиги

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом чемпионата Беларуси по хоккею. В очередной игровой день прошли четыре матча в Экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске молодежная сборная нашей страны встречалась с «Динамо – Молодечно».

Игра была любопытна, в первую очередь, дуэлью тренеров. В это межсезонье они поменялись местами работы – Юрий Файков перешел в Молодечно, а Дмитрий Кравченко возглавил молодежную сборную.

В этой игре победа осталась за Файковым и его хоккеистами. Причем за явным преимуществом. Молодечненцы отгрузили в ворота соперников 7 шайб и отпраздновали разгромную победу – 7:0!

Юрий Файков, главный тренер ХК «Динамо – Молодечно»:

Забили быстрый гол, видно, это тоже на руку сыграло. Потом немного сбились на такой уж очень комбинационный хоккей. Немного поправили игру после первого периода. Все-таки ребята поагрессивнее стали играть, ну и вот результат.

Дмитрий Кравченко, главный тренер молодёжной сборной U-20:

Дом строят с фундамента. Для меня фундамент – это наш вратарь, ворота, наша зона. Когда игроки не блокируют ее, когда они дают возможность противнику расстреливать вратаря, то как же он будет защищать родину?