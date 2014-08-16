6 медалей, в том числе 3 «золота», завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов в Заславле

Новости Беларуси. Шесть медалей, три из которых золотые, завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов. Он проходит в Заславле.

Субботнее утро выдалось крайне удачным для представителей нашей страны. Хозяева форума завоевали право на участие в шести финальных заездах на километровой дистанции и в каждом стали обладателями наград.

Медальный тон задал Олег Юреня, с легкостью пройдя 1000 и финишировав первым. Он достаточно опытный байдарочник, действующий чемпион Европы. В успехе Юрени никто не сомневался.

Олег Юреня, чемпион мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ:

Чувство воды родное есть, конечно, поддерживают трибуны. На родине всегда выступать легче. В какой-то мере, может, где-то и сложнее, но сами результаты показывать легче.

Красивая победа Юрени очень впечатлила молодого Максима Петрова. В финале каноист стартовал весьма скромно, однако с каждой четвертью дистанции белорус наращивал темп. Ему удалось не только физически, но и морально сломить именитого чеха Мартина Фуксу.

Максим Петров, чемпион мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ:

Нужно максимально ровно распланировать дистанцию так, чтобы все-таки доехать, потому что дистанция довольно сложная. А если психологически победил себя – победил всех.

Вот так за 20 минут в копилке белорусов оказалось сразу два «золота».

Обретя дыхание, Олег Юреня вновь стартовал. На этот раз в дуэте с Павлом Медведевым. Безусловно, сказалась усталость чемпиона. В итоге белорусская двойка-байдарка замкнула тройку сильнейших.

«Золотые» братья Богдановичи впервые разлучились. Саша вместе с женой и подругой Андрея болели за брата всеми силами.

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Болеть еще тоже неприятно. Ничем не можешь помочь. А там, когда сидишь, хоть чем-то можешь помочь.

И снова «бронза». Зрители ликовали вместе с главным тренером Владимиром Шантаровичем.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ:

Мы очень хорошо стартанули. Медаль золотая Петрова – это неожиданность. Фукса – чемпион мира, чемпион Европы среди взрослых. И Петров на родной земле белорусской преподносит сюрприз нашим любителям спорта, любителям гребли. Это очень приятно.

Четверка-байдарка по всей дистанции лидировала. Однако в конце настоящие студенты не смогли сдержать напора поляков – пятая «бронза».

В завершении финальной сессии белорусский квартет каноистов преподнес обещанный сюрприз. Ребята выложились на все 100 и завоевали «золото» чемпионата мира.

Руслан Сазановец, чемпион мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ:

Труд был проделан ранее, за годы тренировок. Здесь мы пытаемся показать все, на что способны. У нас сегодня получилось. Погодные условия очень хорошие, поэтому об удаче здесь не стоит говорить. Обещал удивить и при помощи моих напарников мы это сделали.

17 августа на водную гладь выходят девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Будем болеть за наших белорусских красавиц.