Андрей Кравченко, чемпион Европы по десятиборью, 15 августа вернулся в Беларусь

Новости Беларуси. Чемпион Европы по десятиборью Андрей Кравченко прибыл на родину вместе с золотой медалью, которая, по словам триумфатора, далась ему очень не просто.

Похоже, что этому парню звездная болезнь не грозит. С застенчивой улыбкой уставший Андрей Кравченко сразу после официальных поздравлений охотно согласился поделиться впечатлениями со СМИ о непростом выступлении в Цюрихе.

Андрей Крвченко, чемпион Европы по легкой атлетике (десятиборье):

На самом деле очень тяжелые соревнования были, потому что погода мешала, было штормовое предупреждение.

И тренер, и сам спортсмен готовились к континентальному форуму с особой скрупулезностью. Задача была набрать в сумме 8 408-450 очков и занять лидирующую позицию.

Андрей Крвченко:

Игорь Леонидович просто не ожидал, что будет такой уровень соревнований. Он рассчитывал, что 8 408-450 – это будет «железная» медаль. А здесь 8 460 – только шестое место.

Беговые виды, было принято решение, не форсировать, а добрать во всех остальных дисциплинах. Андрей только два месяца как оправился от тяжелой травмы.

Андрей Крвченко:

У меня была задача во всех беговых дисциплинах контролировать себя, эмоции не перебарщивать, потому что можно было опять травмироваться. Поэтому я, может, видели, был заклеен, ноги были заклеены. А во всех остальных дисциплинах я уже максимально старался, потому что в этих дисциплинах надо было уже по максимуму, все из себя выжимать.

В прыжках в высоту Кравченко показал результат 2 м 22 см, установив новый рекорд форума.

Однако очень трудно было в прыжках с шестом. Соревнования длились семь часов из-за штормового предупреждения. А у самого Андрея отказывали ноги.

Андрей Крвченко:

Решалось все на шесте, потому что я за «шест» разминался шесть раз. Тело свое я уже не чувствовал вообще, потому что усталость навалилась.

Пришлось стиснуть зубы и в беге на 1,5 тысячи метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Крвченко:

Я же еще травмировался. 800 метров пробежал и у меня спазмировало левую икру. То есть я 700 метров просто прыгал на одной ноге.

Вот такая это золотая медаль чемпионата Европы по десятиборью.