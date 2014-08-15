III Международный хоккейный турнир памяти Руслана Салея стартовал в Минске

Новости Беларуси. В честь легенды. В «Минск-Арене» проходит третий международный турнир по хоккею памяти Руслана Салея. Состязание названо в честь многолетнего капитана сборной Беларуси, который трагически погиб в авиакатастрофе 3 года назад.

Эти кадры – последнее видео самолета, на котором находился Руслан Салей, Сергей Остапчук и вся команда ярославского «Локомотива». После крушения выжил только один человек. Тогда память о российской команде, которой не суждено было приземлиться на белорусской земле, почтили в Минске.

После трагической гибели Руслана Салея прошло почти три года. Но до сих пор его майка с 24 номером, который уже больше никто не займет, здесь, под сводами «Минск-Арены».

Болельщики говорят: это как незримое присутствие легендарного белорусского хоккеиста. Словно он в игре. Словно не было той трагедии и того рокового гола уже в его ворота.

Болельщики:

Мы не забывали его. Мы думаем, что это на сегодняшний день лучший игрок, который был в Беларуси воспитан. Вообще из всех белорусов, которые были, в ближайшее время растут, такого уровня игрока пока не было и нет.

Очень много сезонов отыграл. Главное то, что его в НХЛ уважают все игроки и тренеры.

Человек с большой буквы, поэтому правильно, что сделали такой турнир. Я думаю, надо его как-то развивать, еще больше команд приглашать.

«Расти», как называли его болельщики, отыграл за сборную своей страны 66 матчей. Спортивные эксперты сходились во мнении: защита с ним во главе была цементной. Отдать дань его мастерству в Минск приехало четыре коллектива из Беларуси и России.

Иван Усенко, капитан команды «Сборная клубов Республики Беларусь»:

Мы вспоминаем его, отдаем дать его заслугам. Все с удовольствием приехали сюда, все ребята, кого пригласили сейчас.

Тамара Салей, мать Руслана Салея:

Вот эти турниры, конечно, значат очень много для памяти Руслана. Еще раз осознаешь, что его нет с нами, хотя в это очень не хочется верить.

В рамках турнира запланировано 6 матчей. 15 августа силами померились «Неман» и сборная клубов. Победу одержала последняя команда – 3:2.

К слову, она – эксперимент нынешнего состязания. В ней собрались лучшие клубные хоккеисты нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арсений Яковенко, менеджер отдела по связям с общественностью и прессой Федерации хоккея Беларуси:

Это хорошо, что такой турнир памяти Руслана Салея, уже стал традицией для нас. Естественно, мы стараемся приглашать как можно больше клубов рейтинговых. Клубы, которые в нем принимают, ставят свои задачи. Пока что победителями турнира памяти Руслана Салея становились исключительно клубы КХЛ, российские, поэтому надеемся, что в этом году эта традиция немножко изменится и приз главный останется в Беларуси.

Турнир продлится еще два дня. На «Минск-Арене» зрители увидят четыре матча.

Борьба обещает быть нешуточной, ведь главное, что хотят показать этим турниром организаторы, то, что игра, как и жизнь, продолжается.