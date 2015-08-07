6 августа участники «Минского Polo Марафона» пробежали по центру столицы

Новости Беларуси. Люди, бегущие по центральным улицам Минска, уже давно не вызывают недоумения у окружающих. Любителей бега и сторонников здорового образа жизни среди белорусов становится с каждым днем все больше. Вот и в четверг, 6 августа, центр столицы на несколько часов превратился в один бурный бегущий поток.

В четверг любой желающий мог опробовать уникальный маршрут «Минского Polo Марафона». Дистанция составляла более 6 километров и проходила по центральным улицам столицы.

Минский полумарафон — событие молодое. Первое соревнование прошло в 2013 году в День города. Опыт оказался удачным, и было решено сделать это мероприятие традиционным: во вторые выходные сентября город отмечает еще и праздник спорта, собирая на центральных улицах профессионалов и любителей бега.

Популяризировали забег и известные белорусские спортсмены: серебряный призер Олимпийских игр в десятиборье Андрей Кравченко, а также футболист национальной сборной Александр Глеб.

Больше десятка известных минчан: представители бизнеса, творческих профессий, чиновники, известные журналисты, консул Франции и даже православный священник — именно они, 13 счастливчиков, а также сотни обычных поклонников здорового образа жизни проверят себя на прочность в полумарафоне. А эта дистанция для по-настоящему крепких духом людей — 21 с лишним километра.

Организаторы предстоящего праздника не забыли и о культурном оздоровлении участников: за время такой стайерской дистанции атлеты пробегут мимо главных историко-культурных мест Минска.

Этот забег стал своеобразным аперитивом перед главным «блюдом». А главный выстрел из стартового пистолета намечен на 13 сентября — когда столица будет праздновать День города, тогда и состоится уже традиционный Минский полумарафон, сообщили в программе «СТВ-спорт».