Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту проходит в Гродно

Новости Беларуси. Гродно в эти дни превратился в международную столицу пожарно-спасательного спорта. Чемпионат мира собрал более 300 участников. Представители 12 стран 4 дня будут бороться за медали сразу в нескольких дисциплинах.

Фаворитами в соревнованиях считаются белорусские спортсмены. Из 10 прошедших чемпионатов мира наши ребята выиграли 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Кульбицкий, главный тренер молодёжной женской сборной по пожарно-спасательному спорту:

Отсоревновались и через несколько недель начинаем подготовку к новому чемпионату. Потому что соперники работают по такой же схеме. Никто не спит, никто не останавливается на достигнутом. А домашний чемпионат накладывает особый отпечаток. У всех без исключение желание продемонстрировать, что мы достойны находиться на пьедестале.

Кроме непосредственно командного чемпионства, участники соревнований разыграют медали сразу в нескольких дисциплинах. Лучших определят в подъёме по штурмовой лестнице, преодолении стометровой полосы с препятствиями, боевом развёртывании, пожарной эстафете и двоеборье.