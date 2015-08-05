Юные биатлонисты из Японии впервые приехали на сборы в Беларусь

Новости Беларуси. Взойдут ли на биатлонный пьедестал юные спортсмены из Страны восходящего солнца? Пока ответ на этот вопрос остается открытым. В Японии нет своей юношеской сборной в этом виде спорта, а также специальной программы для подготовки детей. Потому после громких побед белорусских молодых биатлонистов на чемпионате мира среди юниоров и юношей, трех олимпийских золотых медалей Дарьи Домрачевой, Беларусь выбрана площадкой для тренировок будущих японских чемпионов.

14-летняя спортсменка из Японии, несмотря на весеннее имя, – ее зовут Сакура, обожает зиму. Долгое время она занималась лыжными гонками. А совсем недавно пришла в биатлон и уже показывает неплохие результаты. Для поездки на сборы в Беларусь из сотен желающих выбрали Сакуру и еще несколько ребятишек.

Сакура Коаси, биатлонистка (Япония):

Белорусские биатлонисты очень гостеприимны. Каждый день мы общаемся друг с другом, пьем чай. И, кстати, у вас вкусные блюда. И, конечно, прекрасные условия для тренировок.

В Японии, в отличие от Беларуси, юношеской сборной по биатлону не существует в принципе. Стреляющими лыжники становятся таковыми только в определенном возрасте. И на то есть свои причины.

Анастасия Бут, СТВ:

По закону в Японии нельзя даже притрагиваться к боевому оружию до 20 лет. Поэтому юные спортсмены стреляют там из лазерных винтовок. Здесь же, в Беларуси, у них появился впервые реальный шанс пострелять из реальной винтовки.

Но, несмотря на все нюансы, японские подростки не хотят отказываться от мечты. Они готовы стать первыми юными биатлонистами в своей стране. И первыми на олимпийской арене, равняясь на белорусскую Домрачеву.

Цыхару Уэда, биатлонист (Япония):

Я знаю вашу Дарью. Она трехкратная золотая чемпионка. И я в будущем хочу тоже стать олимпийским чемпионом. С тремя золотыми медалями, как она.

Александр Хлусович, тренер-преподаватель по биатлону Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва:

Очень интересно, мы стараемся применять на каждой тренировке какие-то новые движения, новые упражнения, интересные, новые для них. И они с огромным интересом занимаются, даже просят нас в выходной день пойти опять на тренировку.

Тренироваться в снежном виде спорта, как убедились гости из Страны восходящего солнца, можно и в бесснежном Новополоцке. Здесь прекрасная лыжероллерная трасса с многочисленными подъемами и спусками. Новое стрельбище с современным оборудованием и белорусское питание, которое по праву оценили ребята. Взрослые же в первую очередь следят за тем, как проходят тренировки.

Исао Ямасэ, тренер по биатлону (Япония):

Мы начали программу развития юных биатлонистов. Но в Японии пока своей собственной программы нет. А Беларусь известна на международной арене как страна с богатым олимпийским прошлым и настоящим по этому виду спорта, с опытом тренировок. И, конечно, с известными именами.

Дегучи Хироюки, исполнительный директор Федерации биатлона Японии:

Мы внимательно изучаем каждый вид тренировки, запоминаем и записываем все нюансы. В Беларуси есть очень хорошая программа подготовки. Не только для молодых, но и для национальной команды. И Беларусь в топ-лидерах биатлона, в том числе и на высшем, мировом уровне.

Тренироваться на базе новополоцкого училища юные японские спортсмены будут до конца этой недели. В будущем они планируют пригласить к себе наших биатлонистов. Причем не только молодых. Ведь климат и географическое положение японского города Сапора весьма близки к корейскому Пхёнхчану, где в 2018 году пройдут зимние олимпийские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.