5:0. Россия-Швейцария 9 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Новости Беларуси. В первом матче чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске сборная Россия разгромила команду Швейцарии - 5:0. До поединка же болельщики обеих команд излучали позитив и верили в викторию своих любимцев. Однако после матча одни остались разочарованы результатом, другие пошли праздновать. Тем не менее, все отмечают то, что Минск погрузился в настоящий большой праздник, сообщает редактор-корреспондент сайта ctv.by Дмитрий Руто с места событий!

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Россия-Швейцария» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Доброго всем праздничного вечера! Чемпионат мира стартует чуть менее, чем через 10 минут. Итак, начнём!

На лёд #Минскарены готовятся выйти команды Швейцарии и России.

Год назад швейцарцы увезли с первенства серебро. Тем интереснее будет наблюдать за ними в Минске.

На льду хоккеисты: первые приветствия, секунды до начала матча.

SUI-RUS: первая шайба на #Минскарена и чемпионате!!

1-ый бросок, 1-ая шайба. Россияне открыли счёт, 1-0.

Тем временем швейцарцы пытаются наверстать упущенное после точного удара Плотникова.

Сегодня многое на чемпионате впервые: по 1-му удалению у швейцарцев.

У швейцарцев 2-е удаление: Гроссманн на скамейке.

2-0, россияне впереди!

На 7-ой минуте Овечкин забил 2-ую шайбу в ворота швейцарцев.

Россияне, тем временем, после забитой шайбы, успели отыграть в меньшинстве на #Минскарена.

На #Минскарена середина стартового периода, 7-6 по броскам команд, 2-0 на табло. Впереди Россия.

2 штрафные минуты получает Овечкин.

В полном составе россияне на #Минскарена.

3-0 ведут россияне! Жарко на льду в #Минскарена.

Перерыв на #Минскарена. Автором последней шайбы стал Кузнецов.

Яркое начало Чемпионата в Минске! Надеемся, что дальше будет больше!

Тем временем хоккеисты уже готовятся продолжить поединки.

2-ой период стартовал на #Минскарена!

Поправка в судейских протоколах: всё-таки Шипачев, а не Кузнецов стал автором 3-ей шайбы у россиян.

Очередной опасный момент у ворот швейцарцев. Сложно противостоять им сегодня россиянам!

Швейцарец Станческу отбывает 2-хминутный штраф.

В полном составе играют швейцарцы: не смогли реализовать большинство россияне.

4-0 повели россияне!

На 30-ой минуте Антон Белов в очередной раз распечатал ворота соперников. 4-0, впереди Россия!

Россияне не перестают атаковать. Жертвой, правда, стали не ворота соперников, а собственная клюшка.

На #Минскарена игра немного успокоилась. Но, судя по счёту на табло, российские хоккеисты могут себе это позволить.

Ничего не получается у крестоносцев: буквально обескуражили соперников россияне своей быстрой игрой.

Тем временем Овечкин чуть было не забил еще одну шайбу. Но у россиян ещё будет шанс: у швейцарцев штраф.

У швейцарцев была попытка отыграться, но россияне ещё быстро пресекли.

2-ой перерыв на #Минскарена! Россия уверенно впереди, возможностей отыграться у швейцарцев всё меньше.

Пока хоккеисты отдыхают, немного статистики. SUI-RUS: вбрасывания - 24:19, броски - 18:24, штраф - 10:6

3-ий период стартует на #Минскарена. Россияне готовятся выигрывать, швейцарцы попробуют им помешать.

Россияне начинают с удаления: Орлов на скамейке.

Тем временем не вылазят россияне из зоны у ворот швейцарцев. Ждём очередной шайбы?

А у швейцарцев быстрая атака! Правда, отбивает шайбу Бобровский.

Судя по тому, как складывается сегодня матч на #Минскарена, 3-ий период складывается очень спокойно: пока ни одной шайбы.

Идиллия на #Минскарена: болельщики пускают волны, хоккеисты играют без перерыва уже больше 2-х минут.

Швейцарцы принимают очередную попытку распечатать ворота россиян. Бобровский играет отменно!

Медленно, но уверенно доводят россияне матч до победы. Слишком мало времени у швейцарцев даже на единственную шайбу.

5-0 повели россияне!!

За пару минут до финальной сирены Зарипов в 5-ый раз распечатывает ворота швейцарцев. Болельщики на трибунах ликуют!

И завершился матч на #Минскарена!!

Итак, выиграли свой 1-ый матч в Минске россияне. Буквально разнесли они швейцарцев. 5-0 на табло, матч был жарким!

И пока немного статистики с #Минскарена. SUI-RUS: броски - 27:31, штраф - 10-8.

И немного о расписании: завтра швейцарцы сразятся с американцами, а россияне сыграют в воскресенье против финнов на #Минскарена.

Журналистам СТВ удалось в VIP-зоне записать игроков российской сборной, которые делятся своими впечатлениями.

Сергей Плотников, нападающий сборной России по хоккею:

Очень понравилось. Бешеная поддержка. Как будто у себя дома, в России. Арена очень хорошая. Можно сказать, мирового класса. Очень много мест, так что все здорово.